حنان عبد المعبود

صرح وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات م.عبدالعزيز الطشة بأن محطات معالجة النفايات الطبية تتم مراقبتها بصفة مستمره وهي آمنة بيئيا، حيث إن التعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية قام بتركيب جهاز لرصد انبعاثات الدايكسين والفيوران بصفة مستمرة ودائمة، وذلك بربطها بأجهزة رصد الانبعاثات في محطة الشعيبة (٢) بغرف المراقبة بالهيئة العامة للبيئة، وحاليا جار الانتهاء من ربط باقي المحطات.

وأعلن الطشة حصول محطة الشعيبة (٢) لمعالجة النفايات الطبية على شهادة الايزو لنظام الإدارة البيئية والأمن والسلامة والجودة، وذلك بتطبيقها المعايير العالمية وان الوزارة تتبع أفضل الطرق للتخلص من النفايات الصحية، مؤكدا أن جميع المحارق التابعة للوزارة صديقة للبيئة.

وبين أن العاملين في مجال معالجة النفايات والمحارق يحصلون على دورات تدريبية خارجية للتأهيل والتدريب على الطرق الحديثة في التخلص من النفايات في حالات الطوارئ، حيث إن محطات المعالجة لدينا في الوزارة تستقبل جميع النفايات الطبية الخاصة بالقطاع الحكومي.

واختتم الطشة تصريحه بأنه تم الانتهاء من طرح مزايدة لإنشاء محطة لمعالجة النفايات الطبية للقطاع الأهلي، حيث فتحت الوزارة باب التأهيل للشركات للمشاركة بعقود إنشاء وتشغيل محطات معالجة النفايات الطبية والتي سترى النور قريبا.