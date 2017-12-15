حنان عبدالمعبود

قام وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح بزيارة تفقدية لمستشفى جابر للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتجهيز المستشفى والاطلاع على سير العمل بها.

من جهة أخرى، أكد مدير منطقة الفروانية الصحية د.حمود الزعبي أهمية المؤتمرات الصحية في تعزيز خطط واستراتيجيات وبروتوكولات الوزارة الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى أداء الأطباء، من خلال صقل المعلومات والخبرات والوصول بهم الى أعلى مستوى علمي.

وأضاف الزعبي في تصريح صحافي أمس الخميس بمناسبة الإعلان عن المؤتمر الطبي الثاني للمنطقة، المقرر إقامته السبت المقبل تحت رعاية وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح بفندق كراون بلازا بمشاركة نخبة من المتخصصين بمجال الطب، أن تلك المؤتمرات تحقق أهداف رؤية الكويت المتواكبة مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وبين أن اللجان العلمية أنهت استعداداتها لعقد المؤتمر الذي يستمر ليوم واحد تحت شعار «نحو ممارسة طبية آمنة» ويشارك فيه عدد من المحاضرين والاستشاريين من الوزارة وكلية الطب بجامعة الكويت.

ولفت الى أن المؤتمر يهدف الى تسليط الضوء على احدث الممارسات الطبية الآمنة المستخدمة بعلاج المرضى لأجل تعزيز الخبرات ما بين الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، كما يناقش أربعة محاور أساسية تضم الأمراض المزمنة غير المعدية والممارسة الآمنة والجراحات الآمنة لإنقاذ الحياة ونحو حياة آمنة للمراهقين والعمل معا نحو سلامة المرضى.

وقال ان المؤتمر يشمل كذلك اقامة 6 ورش عمل متخصصة بتطوير المهارات المهنية للكادر الطبي والتمريضي وتتناول مختلف التخصصات الطبية كالأمراض التنفسية وأمراض القلب وأمراض النساء والولادة والعظام والأشعة ومنع العدوى.

وأضاف الزعبي «لقد حرصت اللجنة المنظمة على مشاركة جميع المعنيين والمهتمين بفعاليات المؤتمر والإعداد له لتحفيز روح البحث العلمي ومواكبة كل جديد فيه».