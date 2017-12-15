حنان عبدالمعبود

أكد نائب رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية من مرض السرطان «كان» استشاري الأورام د.خالد الصالح، أن حملة «كان» تسعى جاهدة من خلال فعالياتها المختلفة وعلى مدار العام للتوعية من الأمراض السرطانية بمختلف أنواعها، وذلك نظرا لأهمية التوعية في تبصير الجمهور عن مرض السرطان، ومن ثم زيادة معدلات الكشف المبكر عنها، ورفع نسب الشفاء منها.

وأوضح في تصريح صحافي أنه وفي إطار فعاليات حملة التوعية بسرطان الرأس والرقبة، والتي أطلقتها حملة «كان» مطلع الشهر الجاري، تحت شعار «صحتك أمانة في عنقك»، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، نظمت «كان» محاضرة توعوية في جمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان، قدمها اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى زين د.مشعل المطيري، للتوعية حول سرطانات الرأس والرقبة.

وأشاد د.خالد الصالح، بتعاون رئيسة جمعية السدرة الشيخة عزة جابر العلي، والعاملين في الجمعية، وحرصهم على تذليل جميع الصعوبات وتوفير الأجواء المناسبة لإقامة المحاضرة، بما يعود في النهاية بالنفع على المجتمع، ومرضى السرطان وذويهم على وجه الخصوص.

من جانبه حذر اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى زين مشعل المطيري، خلال المحاضرة من خطورة التدخين، مؤكدا أنه أحد أبرز عوامل الخطورة المسببة لسرطان الرأس والرقبة، لافتا إلى أن الشخص المدخن ويتناول الكحول في نفس الوقت فإن هذا يرفع من فرص الإصابة بالمرض 16 مرة أكثر من الشخص العادي، محذرا أيضا من الإكثار من استنشاق البخور بكثرة، وذلك لأنه يعد أيضا من عوامل الخطورة المسببة لسرطان الرأس والرقبة أيضا.

ودعا المطيري المواطنين والمقيمين إلى عدم الامتناع عن أخذ عينة من الورم خوفا من انتشاره، قائلا: لا صحة تماما لما يعتقده البعض بأن أخذ العينة من الورم يؤدي إلى انتشاره في الجسم، بل ان أخذ العينة يعد أمرا مهما ويساعد في تشخيص المرض وتحديد نوع الورم، وبالتالي المساهمة في الاكتشاف المبكر للمرض ورفع نسب الشفاء، والتي تصل في بعض الأنواع عند الاكتشاف المبكر إلى 100%.

وفي ختام المحاضرة تم تنظيم مسابقة للمشاركين بطرح أسئلة عن ابرز النقاط التي تناولتها المحاضرة، ومن ثم تكريم الفائزين، إضافة إلى توزيع الكتيبات التوعوية حول الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض السرطانية بمختلف أنواعها على المشاركين في المحاضرة.