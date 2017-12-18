استعادة الثقة في الخدمات الصحية أولوية





حنان عبدالمعبود

أكد وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح «انه لن يتم إلغاء قرار زيادة الرسوم على الوافدين» مضيفا ان الوزارة ستقوم بـ«تقييم مدى نجاح القرار وتلافي سلبياته ان وجدت».

وذكر الشيخ باسل الصباح في تصريح للصحافيين على هامش استقباله المهنئين بديوان عام الوزارة امس ان من أولويات «الصحة» تطوير وتنمية القطاع الصحي في البلاد والعمل على زيادة الثقة في الخدمات الصحية.

وأضاف ان الوزارة ستقوم بدراسة جميع القرارات الوزارية السابقة لإظهار الجوانب الإيجابية ودراسة السليبات لتلافيها مستقبلا، مؤكدا ان هناك الكثير من المواضيع ستتم دراستها بالتنسيق مع المسؤولين في الوزارة.

وحول مزايدة الضمان الصحي أوضح انه من المواضيع المطروحة التي سيتم التطرق إليها بعد دارستها، مشيرا إلى ان كل الإجراءات المتعلقة به ستكون وفقا للقانون.

وعن تسكين المناصب الإشرافية وغيرها من الملفات بين ان كل هذه المواضيع قيد الدارسة وسيتم التعامل معها وفق القانون.

ولفت الى أن أهم أولوياته في الوقت الحالي ينصب على العمل الدؤوب لاستعادة الثقة في الخدمة الصحية في البلاد، وإعطاء كل الناس حقوقها في الحصول على الخدمة الصحية، وكل ذي حق حقه، وتحقيق المساواة بين جميع الموظفين العاملين في قطاعات الوزارة، وأن تكون هناك روح صافية مع جميع القيادين والمديرين والأطباء في الوزارة، مؤكدا أن تلك الروح لها تأثير بالغ الأهمية في تطور الخدمة الصحية في البلاد.

وتقدم الوزير بالشكر لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء على ثقتهم بتكليفه بمسؤولية الوزارة، آملا ان يكون عند حسن ظنهم وعند حسن ظن الشعب الكويتي في تحمل تلك المسؤولية.

كما تقدم بالشكر لوزراء الصحة السابقين على الجهود التي بذلوها في تطوير الرعاية الصحية في الكويت. وشدد على أن مكتبه مفتوح لأي شخص يسدي النصيحة أو يوجه انتقادا بناء لمصلحة تطوير الخدمة الصحية في البلاد.

واختتم مؤكدا أن مكتبه مفتوح لأي نصيحة او انتقاد فيه مصلحة للصحة في الكويت.