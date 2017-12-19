تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وتقليل فترات الانتظار وتذليل أي عقبات تؤثر على جودة الخدمات الصحية

تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الإنشائية والتطويرية بالوزارة وحصر أي معوقات أو سلبيات حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

عقد وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح صباح امس اجتماعين منفصلين الاول كان مع مجلس وكلاء وزارة الصحة والاخر لمديري المناطق الصحية.

وأكد الصباح أهمية قيام كل وكيل بإعداد خطة عمل للمرحلة القادمة تتضمن الرؤية والاهداف ومحاور العمل على ان تكون الخطط علمية وتغطي جميع مجالات الرعاية الصحية على مستوى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، مؤكدا اهمية التحسين المستمر لجودة الرعاية الصحية والاستفادة من الكفاءات والخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة لدعم قدرات النظام الصحي وتبسيط إجراءات التراخيص للمؤسسات الصحية الاهلية.

وذكر الصباح ان توجيهاته للقياديين تضمنت اهمية تسريع وتيرة انجاز المشاريع الانشائية والتطويرية بالوزارة وحصر أي معوقات او سلبيات والعمل على وضع الحلول المناسبة لها لسرعة انجاز المشاريع وفقا للخطط والبرامج الزمنية الموضوعة لها، وحظي الاجتماع بمناقشات حول أهمية تطوير منظومة الملف الالكتروني والاستفادة من تقنيات المعلومات الحديثة لتبسيط الإجراءات وتحقيق سهولة ويسر إجراءات تقديم الخدمات بالمواقع المختلفة.

وشدد على أهمية دراسة ملاحظات الجهات الرقابية بالدولة والعمل على معالجتها وتفادي تكرار حدوثها ومحاسبة المقصرين والمتسببين في حدوثها وتناول الاجتماع ضرورة تطبيق سياسة الباب المفتوح وحسن استقبال ومعاملة المواطنين والجمهور وتفعيل نظام استقبال ودراسة الشكاوى والاقتراحات والعمل على وضع الحلول المناسبة بشأنها بالإضافة الى أهمية المتابعة المستمرة من جانب القياديين ومسؤولية كل منهم عن الأداء بالقطاع الذي يشرف عليه.

وفي اجتماع مديري المناطق الصحية، اكد ضرورة قيام مديري المناطق الصحية بتنفيذ سياسات وإجراءات الوزارة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وتقليل فترات الانتظار والعمل على حل أي مشاكل وتذليل أي عقبات قد تؤثر على جودة الخدمات الصحية والمتابعة الميدانية المستمرة لتلبية احتياجات المرضى والمراجعين والاطمئنان على جودة الخدمة المقدمة بجميع مرافق الوزارة، واتباع سياسة الباب المفتوح واستقبال المواطنين وسماع شكواهم ومقترحاتهم والتفاعل معها، لافتا الى دعم اللامركزية ومنح مديري المناطق الصحية الصلاحيات المناسبة واللازمة للقيام بمسؤولياتهم للإدارة الصحية داخل المناطق.

وشدد وزير الصحة على ضرورة التعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى ذات الصلة بالبرامج الصحية على مستوى المناطق والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز برامج وخطط الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية للدولة، مؤكدا على سيادة القانون ومحاسبة المخطئ أو المقصر فلا يوجد أحد فوق القانون.