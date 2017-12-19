افتتح صندوق «اعانة المرضى» عيادة طبية في مطار عدن الدولي بعد إعادة تجهيزها وتأهيلها حيث ستقدم خدماتها للمسافرين (مغادرين وقادمين) عند حدوث أي ظرف طارئ وحسب ما تقتضيه الحاجة.

ونقل الصندوق في بيان صحافي عن مدير مطار «عدن» الدولي م.طارق عبده علي تقديمه الشكر والعرفان لصندوق «إعانة المرضى» الكويتي لتقديمهم المساعدة في تجهيز العيادة الصحية في المطار بالأدوية والتجهيزات والمكاتب والترميمات التي قاموا بها.

وأضاف ان للصندوق بصمات كبيرة في محافظة «عدن» ساهمت في تعزيز أكثر من مؤسسة وأكثر من جهة بالمعدات وسيارات الإسعاف.

حضر الافتتاح رئيس لجنة المشاريع في صندوق «إعانة المرضى» الكويتي (مكتب اليمن) د.عمرو النهمي ومدير إدارة صحة الموانئ بعدن مصطفى السيد حسن ورئيس لجنة العلاقات العامة والمشاريع بالصندوق وضاح عيسى والمستشارة القانونية بهيئة الطيران والأرصاد الجوية اليمنية رقية الزهري.