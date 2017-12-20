الجارالله: دعم البحث العلمي والاستفادة من الخبرات العالمية لتحسين مستوى الخدمات الصحية

بوشهري: تبادل الخبرات بين المراكز العلمية المختلفة ورفع كفاءة الخدمة المقدمة

حنان عبدالمعبود

أقام مركز صباح الأحمد للقلب مؤتمرا عالميا حول أحدث التطورات الخاصة بعلاج ومتابعة حالات عدم انتظام كهرباء القلب وعمليات فسلجة القلب المختلفة بحضور نخبة من أطباء كهرباء القلب على مستوى الكويت والخليج والعالم.

وألقى رئيس مركز صباح الأحمد للقلب د.محمد الجارالله الكلمة الافتتاحية للمؤتمر وأوضح فيها مدى التطور الذي حدث في مجال فسلجة القلب وعلاج كهرباء القلب كما رحب فيها بالحضور مشددا على أهمية المتابعة والاطلاع المستمر على المستجدات العالمية في مجال تشخيص حالات اضطراب ضربات القلب وعلاجها، وذلك نظرا للتزايد المطرد في أعداد هذه الحالات في الفترة الأخيرة على مستوى العالم بشكل عام والمنطقة بشكل خاص.

واضاف ان المؤتمر انطلق بمناسبة يوم الأميري لعلاج اضطراب ضربات القلب وفق أهداف مرسومة تهدف إلى نشر التوعية ضمن الأطقم الطبية المختصة لدراسة وفهم كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات والتي تعاني من اعتلالات ومشاكل مختلفة بكهرباء القلب وعمليات فسلجة القلب، مع الحرص على تحقيق أعلى مستوى من الرعاية الصحية والطبية.

وأوضح د. الجارالله أن المؤتمر تضمن عدة ورش عمل تلاقت فيها الخبرات المختلفة من الكويت والخليج مع غيرها من الدول المتقدمة وحرصت اللجنة العلمية للمؤتمر على إثراء الجلسات العلمية والورش المصاحبة من خلال طرح الأبحاث والأوراق العلمية التي تتناول آخر المستجدات العالمية في هذا المجال واشتملت ورش العمل على كيفية تشخيص وعلاج حالات التسارع الفوق بطيني وحالات الرجفة الأذينية ومخاطرها والطرق المثلى لعلاجها وعلاج حالات هبوط عضلة القلب وفائدة بطاريات القلب الحديثة في علاجها والوقاية من مخاطرها وكذلك علاج حالات التسارع البطيني.

وقد قام بإلقاء المحاضرات في هذا المؤتمر نخبة مختارة من أفضل الخبراء والأطباء في علاج كهرباء القلب وعمليات فسلجة القلب في الكويت والخليج والولايات المتحدة الأميركية وتخلل ذلك مناقشات تفاعلية وتفصيلية لبعض الحالات الصعبة تم فيها تبادل الخبرات بين مختلف المعاهد الطبية.

وقد أثنى د.محمد الجارالله على كثافة وانتظام الحضور في المؤتمر حيث حضر عدد كبير من الأطباء من كافة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة وثمن الحضور فعاليات المؤتمر والمستوى المتميز للأطباء المشاركين في المؤتمر.

وفي ختام حديثه عن المؤتمر أكد د.الجارالله أن «مثل هذه الفعاليات تنطلق من حرص المركز على الدور الذي يقوم به لدعم البحث العلمي والاستفادة من الخبرات العالمية لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ومواكبة التطور العلمي المذهل في مجال علاج أمراض القلب».

وعلى هامش المؤتمر أكد د.علي بوشهري أهمية تلك المؤتمرات في عملية تبادل الخبرات بين المراكز العلمية المختلفة ورفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.