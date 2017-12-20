حنان عبدالمعبود

نظم عدد من المواطنين احتفالا لتكريم وزير الصحة السابق د. جمال الحربي تقديرا لما بذله من جهد خلال فترة عمله وزيرا للصحة.

وقال د. جمال الحربي إنه اجتمع مع وزير الصحة د. باسل الصباح، الذي أكد له بدوره أنه لا صحة لإلغاء الرسوم المالية، لكنها قيد الدراسة، متمنيا التوفيق للوزير الصباح في إدارة شؤون الوزارة.

كما شكر د.الحربي جميع الحضور الذين ساهموا في تكريمه، معربا عن أن ما قدمه خلال عام اجتاز محبة الجميع، خاصة موضوع العلاج في الخارج وزيادة الرسوم على الوافدين التي لم تنظر منذ 24 عاما، خاصة العلاج الطبيعي والأسنان.

من جانبها، قالت الفنانة حياة الفهد انها أتت لتكريم الدكتور الحربي لأنه حق لهذا التكريم، مناشدة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أن يعاد توزيره مرة أخرى، ومتمنية التوفيق للوزير الحالي د.باسل الصباح.