حنان عبد المعبود

تحت شعار «الايدز قابل للعلاج» أقامت ادارة تعزيز الصحة ندوة توعوية عن مرض الايدز بالصندوق الكويتي للتنمية، بحضور مدير مستشفى الامراض السارية د.جمال الدعيج، كما القت كبير اختصاصي علاقات عامة بالصندوق ليلى الكندري كلمة عن جهود الصندوق الكويتي في التنمية مؤكدة أن الجهود العظيمة الذي يقودها صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد بمنزلة بصمة مهمة ومشرفة على خريطة العالم وبرؤية انسانية سامية هدفها مد العون والنهوض لمواجهة ومكافحة الجهل والفقر والامراض والاصرار على استمرار المساعدات التنموية لتحسين ودعم الحياة الكريمة للدول النامية وشعوبها.

واوضحت مدير ادارة تعزيز الصحة د.عبير البحوه ان الادارة تهتم بعنصر نشر الوعي في المجتمع، وكذلك بث المفاهيم الصحية للتمتع برفاهية الحياة دون أمراض خاصة الفيروسات التي يسهل انتشارها، وبينت أن الهدف من هذا الاحتفال هو احياء اليوم العالمي للايدز وتعريف العاملين بمقر الصندوق الكويتي للتنمية بالمرض وكيفية انتقاله والفحوصات التي تجرى لاكتشافه، وكذلك العلاجات المتاحة.

كما ألقى مدير مستشفى الامراض السارية د. جمال الدعيج كلمة اعلن خلالها عن اعداد استراتيجية وطنية للايدز، وقال «ان وجودنا هنا اليوم للتوعية يؤكد ان المجتمع به حالة كبيرة من انتشار للثقافة الصحية، حيث نهدف للوصول الى ندرة حدوث وانتقال هذا المرض وان حدث وكانت هناك اصابة، فانه يتم التعامل معها بالمعايير الدولية وادماج المريض بالمجتمع، مشيرا الى ان مرض الايدز لم يعد يصنف كمرض قاتل وانما تم تصنيفه كمرض مزمن مثل السكر والضغط وامراض القلب مادام المريض يلتزم بالعلاج، ولفت الى انه من منطلق الانغماس بالمجتمع للمرضى شهدنا مؤخرا زواج اثنين حاملين للمرض، وكذلك هناك 50 حالة ولادة لأطفال لابوين احدهما مصاب بالفيروس، ولفت الى الانتهاء من المبنى الجديد لمستشفى الامراض السارية في نهاية عام 2018.

كما القى استشاري ورئيس قسم الباطنية بمستشفى الأمراض السارية ومقرر اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الايدز د.المنذر الحساوي محاضرة بعنوان لمحة سريعة عن نقص المناعة المكتسبة الايدز، اوضح من خلالها ان عدد المصابين في العالم 37 مليون شخص وفي الكويت 363 يعيشون مع الفيروس 75% من الرجال و25% من النساء موضحا ان الكويت اول من عمل تشريعات خاصة بالمرض ومبينا ان اصابة المريض بالفيروس لا تظهر عليه الا بعد 10 سنوات وممكن ان ينتقل الفيروس في هذا الوقت.