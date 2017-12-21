قال مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وكيل محكمة الاستئناف المستشار عويد الثويمر ان معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية نظم ندوة حول «المسؤولية عن الخطأ الطبي» بمقر المعهد في منطقة القبلة.

ويأتي انعقاد هذه الندوة في إطار حرص المعهد على الانفتاح على محيطه الوطني، ونشر الفكر والثقافة القانونية والتوعية بأهميتها في صفوف المختصين والمهتمين على حد سواء، كما تعتبر هذه الأنشطة ترجمة لرؤية المعهد في الاهتمام بالكوادر البشرية من منطلق رؤية الكويت 2035 التنموية.

وقد حاضر خلال هذه الندوة كل من د.اسعد مهدي طاهر مدير إدارة الطب الشرعي، ود.حسين بوعركي أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق، والاستشاري د.مبارك علي الكندري رئيس قسم الجراحة والمسالك البولية بمستشفى الصباح. وفي نهاية الندوة فتح باب النقاش وتم تسليم شهادات للحضور.