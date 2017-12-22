الأطفال شاركوا في تحضير وطهي الوجبات الصحية والحلويات

في إطار برنامجه الخاص لدعم الأطفال خلال رحلة علاجهم في المستشفى التخصصي للأطفال ووحدة العلاج بالخلايا الجذعية الجديدة، نظم بنك الكويت الوطني نشاطا خاصا حول كيفية تحضير الوجبات الصحية وفعالية لتزيين الحلويات وذلك بهدف دعم وتسلية الأطفال. كما قام بنك الكويت الوطني ممثلا بمساعد مدير عام إدارة العلاقات العامة منال فيصل المطر وبمشاركة مدير المستشفى د.ميثم حسين بتكريم الممرضة المثالية لشهر ديسمبر وذلك عن طريق لجنة أطباء المستشفى، في خطوة ضمن هذا البرنامج السنوي لتعزيز مفهوم الخدمة الاجتماعية. وتأتي هذه النشاطات والمبادرات ضمن برنامج خاص أعده البنك للأطفال في المستشفى ويتضمن مجموعة من النشاطات الدورية تشمل ركنا للقراءة والمطالعة ومكتبة وحلقات قراءة وعرض أفلام وزيارات ونشاطات ترفيهية إلى جانب برامج تشجيع وتوعية خاصة بفريق العمل من ممرضين وأطباء، وذلك عبر إقامة الندوات الطبية والاستراتيجية. وشارك الأطفال في تحضير الوجبات الصحية عن طريق اختيار الخضار الطازجة لتزيين السندويشات، وذلك بهدف تشجيعهم على تناول المأكولات الصحية والمفيدة. كما تعاون الأطفال على تزيين الحلويات من خلال استخدام كريمة بألوان مختلفة وجرى توزيع كوكيز وحلويات خالية من السكر عليهم بعد نهاية الفعالية حفاظا على صحتهم.

ويأتي تنظيم هذا برنامج الذي يتضمن العديد من الفعاليات، تأكيدا من بنك الكويت الوطني على أن مسؤوليته تجاه الأطفال لا تقتصر على توفير العلاج فحسب، وإنما الإحاطة بهم والوقوف إلى جانبهم خلال هذه المرحلة وتوفير كل ما هو متاح من سبل ترفيه ووسائل إيجابية لدعمهم في المضي قدما واستعادة ثقتهم ورفع معنوياتهم من أجل التعافي سريعا. وقد وفر البنك المستلزمات التي يتطلبها هذا البرنامج من وسائل دعم وصالة وأدوات ترفيه وكتب ومقاعد بما يلبي تطلعات الأطفال ويدفعهم للاستمتاع بهذه النشاطات على اختلافها.

وقد افتتح بنك الكويت الوطني ووزارة الصحة العامة «وحدة العلاج بالخلايا الجذعية» التابعة لمستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي لعلاج السرطان لدى الأطفال في يونيو الماضي في منطقة الصباح الطبية، وهو المشروع الأول من نوعه في الكويت المخصص لزراعة النخاع للأطفال دون سن الـ 16 عاما مجانا.