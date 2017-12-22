حنان عبدالمعبود

كشفت المدير التنفيذي للشؤون الطبية بمبرة رقية عبدالوهاب القطامي لسرطان الثدي «حياة» والمتخصصة في التوعية بسرطان الثدي ودعم علاجه في الكويت د.لبيبة تميم، عن التعاون مع دار حمد للمساهمة في علاج المرضى، حيث تم التبرع بجزء من مبيعاتها لشهر أكتوبر لصالح المبرة. من جانبه، قال المدير العام في «دار حمد» إيلي حرب ان هذه الخطوة تأتي من منطلق مسؤوليتنا الاجتماعية التي نهدف من خلالها إلى المساهمة في مختلف الجهود والمبادرات التي تعنى بالعمل الخيري والإنساني في الكويت، ولهذا قررنا المساهمة في حملة التوعية للوقاية من سرطان الثدي إيمانا منا بأن دورنا يتخطى العمل التجاري وأن من واجبنا المساهمة في الحفاظ على سلامة المجتمع والعمل على نهضته وتقدمه». وأضاف ان هذه مساهمة صغيرة جدا من جهتنا لقضية تمس بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا في الكويت الحبيبة.