الإبراهيم: فئة الشباب أكثر عرضة للإصابة بنسبة 75% عن الفئات العمرية الأخرى

المطيري: هدفنا زيادة نسبة الوعي بأمراض التهاب الأمعاء المزمن حنان عبدالمعبود

أعلنت وزارة الصحة عن اطلاق حملة التوعية بالتهاب الأمعاء المزمن تحت شعار «عد لحياتك...عش بلا قيود» والتي تقام تحت رعاية وزير الصحة د.باسل الصباح بحضور رئيس الحملة استشاري الجهاز الهضمي والكبد رئيس وحدة الجهاز الهضمي بمستشفى مبارك الكبير بمركز هيا الحبيب د.أحمد الفضلي، واستشاري الجهاز الهضمي في المستشفى الاميري د.فهد الابراهيم واستشاري الجهاز الهضمي في المستشفى الاميري د.معصومة العلي واخصائي امراض الجهاز الهضمي في المستشفي الأميري د.هبة الفرحان.

وخلال مؤتمر صحافي عقد بهذه المناسبة، أكد د.أحمد الفضلي على ارتفاع معدل الإصابة بمرض كرونز، ورغم عدم وجود احصائيات دقيقة الا ان معدل الإصابة بالمرض في الكويت يترواح سنويا بين 2000 و3000 حالة، مؤكدا على اهمية الاستشارة الطبية عند ظهور أعراض ترتبط بالجهاز الهضمي لفترة طويلة مثل الإسهال وآلام البطن واضطرابات في عملية الاخراج لإيجاد التشخيص الدقيق وعمل الفحوصات اللازمة، مؤكدا على اهمية الاكتشاف المبكر للمرض لتلافي حدوث مضاعفات.

وبدوره، قال د.فهد الابراهيم ان المرض يصيب الاعمار بين 15 و35 وهو سن الشباب، لافتا الى ان هناك زيادة في انتشار المرض خلال السنوات العشر الاخيرة وان السبب هو تطور التوعية حول المرض مما يساهم في اكتشافه، حيث ان اكتشاف المرض مبكرا يسهم في العلاج بشكل أفضل، وان هناك تشابها في اعراض المرض مع أمراض اخرى، ولكن الفحص يساعد في التشخيص.

وبين ان نسبة الإصابة بين فئة الشباب تصل الى 75% مقارنة بالأعمار الأخرى، مؤكدا على ان التغذية تلعب دورا كبيرا في الاصابة بالمرض وكذلك التدخين.

وبدورها، أكدت رئيس المكتب الاعلامي في وزارة الصحة د.غالية المطيري ان وزارة الصحة اطلقت الحملة بالتعاون مع اقسام الجهاز الهضمي بالمستشفيات، لافتة الى ان الحملة تهدف الى زيادة نسبة الوعي بأمراض التهاب الأمعاء المزمن وهما مرض «كرونز» و«التهاب الأمعاء التقرحي» للمساعدة على الاكتشاف المبكر والتحكم في المرض.