حنان عبدالمعبود

شارك معهد دسمان للسكري، والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في المعرض المصاحب للمؤتمر الرابع للرعاية الصحية الأولية تحت رعاية وزير الصحة، الشيخ د.باسل الحمود، والذي أقيم مؤخرا في فندق الشيراتون.

وفي هذا الإطار، أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في معهد دسمان للسكري طارق العريان أن مشاركة المعهد في المعرض المصاحب للمؤتمر تنبع من إيمان إدارة المعهد بأهمية الانخراط في المحافل العلمية والبحثية والطبية سعيا لتبادل الخبرات والتجارب والمعرفة على المستويات العالمية وتعزيز الشراكة مع جهات عدة، إضافة الى تطوير الخدمات والأبحاث التي يتم إجراؤها في المعهد، والعمل على تطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بشكل مستمر لتضاهي تلك العالمية، وذلك تماشيا مع رسالة معهد دسمان للسكري. حيث شارك فريق مختص من المعهد في الركن المخصص في المعرض لتوزيع البروشورات والكتيبات التوعوية والتفاعل مع الحضور والزوار. مقدما الشكر لمدير إدارة الرعاية الصحية الأولية د.رحاب الوطيان لدعوة المعهد للمشاركة.