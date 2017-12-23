العلي: الأطباء يبذلون جهدهم ليحافظ المريض على غذائه

حنان عبدالمعبود

أكد نائب رئيس مجلس إدارة حملة «كان» د.خالد الصالح ان وزارة الصحة مهتمة بتحسين نوعية حياة المرضى، لاسيما من الأمراض المزمنة، حيث يصاب بالسرطان في الكويت نحو 1400 مريض كل عام.

وقال خلال الورشة التي عقدت أعمالها امس بعنوان «صعوبات البلع لدى مرضى السرطان» ان الكثير من المصابين بالسرطان يعاني من مشاكل ذات علاقة بالغذاء، ومن المعلوم أن أحد أهم أعراض مرض السرطان هو سد الشهية وعدم الرغبة في الأكل، حيث ان 60% من سرطانات الرأس والرقبة يعاني المريض من صعوبة في البلع إما بسبب المرض أو بسبب العلاج، ولهذا فإنه من المهم أن يتعاون الأطباء المعالجون مع أخصائيي التغذية من أجل إعطاء المريض ما يحتاجه من طاقة بواسطة الغذاء لأنه من المعلوم أن هناك ارتباطا بين مناعة المريض وما يتناوله من غذاء.

ووجه الصالح الشكر الى إدارة مركز الكويت لمكافحة السرطان ووزارة الصحة وكذلك مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على دعمها المتواصل، متمنيا أن تخرج الورشة بتوصيات تساهم في تحسين صعوبات البلع عند المرضى.

من جانبها، قالت مديرة مركز الكويت لمكافحة السرطان د.خلود العلي ان الغذاء هو إكسير الحياة، فإذا أصيب الإنسان بالأمراض المزمنة وعلى رأسها الأمراض السرطانية فإن الأطباء يبذلون قصارى جهدهم في أن يحافظ الإنسان على كمية الغذاء التي تعطيه حاجته اليومية من الطاقة من المكملات التي تجعل جسمه يكافح المرض.

وأضافت ان مركز الكويت لمكافحة السرطان يفتخر بأن لديه قسما خاصا بالغذاء ولديه عيادة تساعد مرضاه لأن يصبح الغذاء مساعدا لهم على التغلب على المرض، وتأتي هذه الورشة في هذا السياق، حيث يستفيد منها المختصون في معرفة أفضل الطرق للتغلب على صعوبة البلع عند مرضى السرطان وأسباب هذه الصعوبة من أجل مساعدة مرضانا وجعلهم قادرين على تناول الغذاء الذي يكفل لهم صحة طيبة وتحسنا في نوعية الحياة.

وتمنت العلي خلال يومي الورشة أن يستفيد الجميع وأن تأتي التوصيات متماشية مع حاجاتنا وحاجات المرضى.