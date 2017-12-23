طبيب بشري بمستوى طبيب صحة عامة ممارس عام أول «ب» فما فوق لتولي منصب رئيس خدمات الصحة العامة

التنسيق مع الأطباء العلاجيين للتبليغ عن الأمراض المعدية ومتابعة إجراءات التبليغ والتقصي الوبائي النشط لها

الإشراف على جميع أعمال التطعيم داخل وخارج المركز الوقائي وتنفيذ جدول تطعيم الأطفال دون خمس سنوات

الفحص الطبي والعلاج لمخالطي الأمراض المعدية داخل وخارج المركز الوقائي بما فيها الفحوصات المخبرية وفحص الصدر

حصر المرافق الصحية وتصنيفها وتقدير الأخطار المحتملة على الصحة من المرافق الصحية

تنفيذ برامج التوعية الصحية لمواجهة عوامل الخطورة من الأمراض المعدية

توفير مفتشين صحيين بكل مركز وقائي بعدد يكفي للقيام بالمهام والإجراءات المطلوبة حسب معدلات الأمراض وحاجة العمل

ممرضات مدربات على أعمال التطعيم يقمن بأعمال التمريض في المراكز الصحية والإشراف الفني عليها من قبل الطبيب الوقائي المركز عبدالكريم العبدالله اعتمدت وزارة الصحة هيكلة جديدة وآلية لتنظيم عمل الصحة «العامة» و«الوقائية» بالمناطق الصحية. وجاء في الآلية التي اعتمدتها الوزارة وتنشرها «الأنباء» ان خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية بالمنطقة الصحية تقدم تحت إشراف رئيس قسم خدمات الصحة العامة والمراكز الوقائية التابعة له، على أن يتبع رئيس القسم لمدير المنطقة الصحية إداريا، وتكون تبعيته الفنية لإدارة الصحة العامة. وتضمنت الآلية ان يعين في كل منطقة صحية رئيس لقسم خدمات الصحة العامة على ان تحدد مهام رئيس قسم خدمات الصحة العامة الإدارية والفنية، أما الإدارية فهي المرور الدوري على مراكز الصحة الوقائية للوقوف على إجراءات العمل والإشراف الإداري على العاملين بمراكز الصحة الوقائية في المنطقة الصحية بناء على اللوائح والقرارات المعمول بها في وزارة الصحة، والإشراف الإداري والفني على العاملين في مراكز الصحة الوقائية التابعين له من أطباء ومفتشين صحيين، كما يقوم بتقييم الموظفين التابعين له إداريا بناء على المعايير المعمول بها في وزارة الصحة، إضافة الى إبداء رأيه في أداء الموظفين التابعين له فنيا للجهات المسؤولة عنها، فضلا عن تقييم مهنية العمل، وجودة الأداء، والتأكد من الالتزام بالإرشادات، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير الأداء وتحسين إجراءات العمل.

وتضمنت الآلية: تقدير المطلوب من احتياجات المراكز الوقائية ومدى حاجتها الى عمالة من أطباء ومفتشي صحة وممرضات تطعيم والفئات الإدارية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بالإضافة الى احتياجات المراكز من المباني والمنشآت والتجهيزات ووسائل الاتصال والنقل، والتوسعات المستقبلية والعمل على توفير تلك الاحتياجات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمنطقة الصحية، وتوزيع وتنفيذ القرارات والتعاميم والإرشادات الصادرة من إدارة الصحة العامة وأقسامها وفتح المجال للمشاركة في آلية تنفيذها مع العاملين بالصحة الوقائية بمنطقته، وإبداء أي ملاحظات لتحديثها مستقبلا، علاوة على رفع تقارير دورية وسنوية بالإنجازات إلى مدير المنطقة وإدارة الصحة العامة والأقسام التابعة لها كل فيما يخصه، مع السعي لتوفير تلك التقارير لأطباء الصحة الوقائية ورؤساء الأقسام الفنية بالمنطقة.

صلاحية إصدار التعاميم الداخلية

وأشارت الآلية الى انه لرئيس قسم خدمات الصحة العامة صلاحية إصدار التعاميم الداخلية وفق الصلاحيات الممنوحة له وفي إطار التعاميم والقرارات الصادرة من الإدارة المركزية وأقسامها والصادرة من الوزارة دون الإخلال بمضمونها، بالإضافة الى تبني آراء العاملين سواء كانت كتابيا (الواردة في التقارير المرفوعة او في محاضر الاجتماعات الرسمية الموثقة) او شفويا بما يخدم مصلحة العمل، والمشاركة الفعالة في اجتماعات الإدارة المركزية والأقسام التابعة لها، والمجلس التنسيقي للصحة العامة واللجان الأخرى المكلف بالمشاركة بها، والقيام بعقد اجتماعات دورية مع العاملين التابعين لمنطقته لتحسين الأداء وللوقوف على أهم المشاكل والمعوقات ورفع التوصيات والعمل على تطبيق تلك التوصيات، بحيث ترفع محاضر تلك الاجتماعات الى مدير المنطقة ومدير إدارة الصحة العامة والجهات المعنية الأخرى.

أما المهام الفنية لرئيس قسم خدمات الصحة العامة، فأوضحت الآلية انها تتمثل في الإشراف الفني بناء على المعايير المعمول بها في إدارة الصحة العامة من خلال متابعة تنفيذ الخطط والقرارات والإجراءات الصادرة من الوزارة ومن إدارة الصحة العامة، والعمل على تحقيقها، ورفع تقارير دورية للجهات المعنية بإدارة الصحة العامة او الجهات المعنية الأخرى بالمنطقة بالإجراءات التي تمت بخصوص اي قرارات فنية صادرة عن الوزارة او الجهات المركزية كإدارة الصحة العامة للوقوف على الأداء وتذليل الصعوبات، ودراسة التقارير المرفوعة من المراكز الوقائية والجهات التابعة لها واعتمادها والتأكد من سلامة الإجراءات، واعتمادها والعمل على استيفائها في حدود الصلاحية الممنوحة والعمل على تحقيق الأهداف، ودراسة أسباب القصور، والعمل على تلافيها، ووضع خطة طوارئ وخطة سنوية للصحة العامة بالمنطقة وفق التوصيات الصادرة من إدارة الصحة العامة وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية بالوزارة.

الحالات الطارئة

وذكرت الآلية انه في الحالات الطارئة يحق لرئيس قسم الصحة العامة الاستعانة بالجهات الأخرى بالمنطقة والمناطق الأخرى بالتنسيق مع مدير المنطقة الصحية والجهات الأخرى بالمنطقة والإدارة المركزية والجهات العليا في الوزارة، فضلا عن التنسيق مع مدير المنطقة الصحية في كل ما يخص مهامه، او بالتنسيق المباشر حسب اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وحسب التوصيات الصادرة من الإدارة المركزية، مع مراعاة توجيهات مدير المنطقة وفق اللوائح والقرارات المنظمة لطبيعة عمل الصحة العامة او من خلال التنسيق المسبق مع المعنيين بإدارة الصحة العامة، وتطوير الأداء وتذليل الصعوبات وتحسين إجراءات العمل الخاصة بالصحة العامة بالمنطقة، والحرص والحث على المشاركة في جميع الأنشطة العلمية لاكتساب ونقل الخبرات للعاملين في مجال الصحة العامة بالمنطقة الصحية، والقيام بأنشطة التدريب والتعليم الطبي المستمر لجميع العاملين في مجال الصحة العامة بالمنطقة.

واشترطت الآلية لشغل وظيفة رئيس مكتب خدمات الصحة العامة ان يكون طبيبا بشريا بمستوى طبيب صحة عامة ممارس عام اول «ب» فما فوق، وان يكون حاصلا على شهادة تخصص في مجال الصحة العامة من إحدى الجامعات المعترف بها، على ان تكون الأولوية للحاصلين على دورات تخصصية في مجال الصحة العامة، وقد أمضى في العمل بأحد المراكز الوقائية فترة لا تقل عن 3 سنوات، وحاصل على تقدير «ممتاز» في التقريرين المقدمين عنه خلال السنتين الأخيرتين، واجتيازه المقابلة الشخصية من قبل اللجنة المعنية باختيار رؤساء أقسام خدمات الصحة العامة.

مراكز الصحة الوقائية

وتضمنت الآلية توفير مراكز للصحة الوقائية بالمستشفيات العامة والتخصصية والمراكز الصحية حسب الكثافة السكانية وحاجة العمل، ويشرف على كل مركز طبيب وقائي تكون مهامه الإدارية وضع خطة العمل والاشراف اليومي المباشر على اعمال المركز الوقائي، وتوجيه المفتشين الصحيين والممرضات وغيرهم في مهام العمل داخل وخارج المركز الوقائي طبقا للصلاحيات المخولة له وبالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلا عن مراقبة اداء العاملين واجراء التقييم السنوي للمفتشين الصحيين والإداريين التابعين له، والإشراف على غرف التطعيم بالمراكز الصحية التابعة للمركز الوقائي بالتنسيق مع رئيس المركز، وتمثيل قسم الصحة الوقائية في المركز الصحي، والإشراف الفني والإداري على مركز الخفارة للعاملين من أطباء الصحة العامة والمفتشين الصحيين.

الأمراض المعدية

وتطرقت الآلية الى المهام الفنية لرئيس قسم الصحة العامة في مجال مكافحة الأمراض المعدية، والتي تمثلت في التنسيق مع الأطباء العلاجيين للتبليغ عن الأمراض المعدية ومتابعة إجراءات التبليغ، والتقصي الوبائي النشط للأمراض المعدية ومراقبة التقيد بتنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بها، فضلا عن التأكد من استكمال جميع المعلومات المطلوبة في استمارات التحري عن الأمراض وفي السجلات الطبية وإعداد الإحصاءات والتقارير الدورية وإرسالها في مواعيد منتظمة، ومتابعة مدى استجابة المراكز الوقائية لحالات طوارئ الأوبئة وتقييم مخاطر الأوبئة ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية لحالات الأمراض المعدية والالتزام بمعايير الترصد الوبائي العالمية والبرامج العالمية لاستئصال الأمراض، ومراجعة واعتماد البيانات الخاصة باستمارات ونماذج التحري عن الأمراض التي ترسل من مركز الصحة الوقائية الى الإدارة المركزية بعد الانتهاء من تطبيق الإجراءات الوقائية، ودراسة المعلومات وحساب المؤشرات والمعدلات عن حدوث وانتشار المرض بين سكان المنطقة ثم وضع الخطط والبرامج الوقائية بناء على نتائج هذه الدراسات وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

التطعيم ضد الأمراض

أما مهامه في مجال التطعيم ضد الأمراض، فتكون الإشراف على جميع أعمال التطعيم داخل وخارج المركز الوقائي وتنفيذ جدول تطعيم الأطفال دون خمس سنوات بناء على القرارات الوزارية الواردة في هذا الشأن وكذلك تطعيمات البالغين، والعمل على تحقيق معدل التغطية المستهدف لكل الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم بالطعوم الأساسية في المنطقة السكنية التي يغطيها المركز والعمل على استمرار معدلاتها المطلوبة، ومراعاة سجلات التطعيم والإشراف على متابعة استدعاء المتخلفين عن التطعيم وإبداء المشورة فيما يختص بالتعامل مع الأطفال المتأخرين عن التطعيم وإعادة جدولة تطعيماتهم وفقا للتعليمات الواردة من الهيئات العالمية والمحلية.

ومن مهام رئيس قسم الصحة العامة أيضا في هذا المجال التنسيق مع الأطباء العلاجيين فيما يختص بالحالات الخاصة وموانع استعمال التطعيم، وتنفيذ حملات التطعيم والإشراف عليها وتقييمها، وإدارة الطعوم ومراقبة سلسلة التبريد ومراقبة مخزون الطعوم وحساب استهلاكها وتقدير الاحتياجات الدورية والمستقبلية، وإعداد طلبيات الطعوم وحساب عدد الجرعات المطلوبة لكل طعم، وحساب نسبة الهدر في الطعوم المقدرة ومعدل التغطية المطلوب، فضلا عن تطبيق ومراقبة تنفيذ الإرشادات الخاصة بالتطعيم الواردة في سياسة التطعيم بالكويت.

«الإكلينيكي» السريري

ولفتت الآلية الى مهام رئيس قسم الصحة العامة بالمنطقة الصحية في المجال الإكلينيكي السريري من خلال الفحص الطبي والعلاج لمخالطي الأمراض المعدية داخل وخارج المركز الوقائي (بما فيها الفحوصات المخبرية وفحص الصدر وغيرهما)، وفحص وتشخيص الحالات المرضية في الإصابات الجماعية والبحث عنها في التجمعات البشرية المستهدفة، فضلا عن فحص القادمين من مناطق موبوءة، وفحص بعض فئات متداولي الأغذية وعلاج المصابين منهم بأمراض طفيلية، وإعداد بروتوكول العلاج الاستئصالي للملاريا وتحديد الجرعات اللازمة والإشراف على إعطاء العلاج للمرضى، وعلاج حالات عقر الحيوان.

ومن المهام كذلك تقديم المشورة ووصف العلاج الوقائي للمسافرين الى مناطق موبوءة، وفحص القادمين من مناطق موبوءة حسب القرارات والتعاميم الصادرة في هذا الشأن، ووصف وتحديد جرعات العلاج الوقائي لمخالطي حالات الأمراض المعدية حسب البروتوكولات المنظمة لذلك، ومناظرة حالات الأمراض المعدية بالمستشفيات والاطلاع على ملف المريض وفحوصاته المخبرية بالمستشفيات ومتابعة الحالة مع الطبيب المعالج والتوصية بطلب الفحوصات المخبرية لاستيفاء تشخيص الحالات المرضية طبقا للتعريف الدولي للأمراض، والتعامل مع الحالات التي لديها موانع للتطعيم او مضاعفات التطعيم وعمل برامج تطعيم الحالات التي لديها احتياجات خاصة مثل: مرضى الحساسية والجهاز العصبي ومرضى نقص في المناعة ومخالطيهم او متخلفين عن الجرعات او قادمين من الخارج، بالإضافة الى فحص الفئات الحساسة (عمال المقاصف المدرسية ومشرفات الحضانة وغيرهما)، واستكمال تطعيم بعض الفئات مثل طلاب البعثات وعمل الفحوصات المخبرية لهم لإثبات خلوهم من الأمراض المعدية، وفحص العاملين في الحضانات، والتأكد من استكمال تطعيمات طلاب المدارس ورياض الأطفال.

صحة البيئة

أما بالنسبة للمهام الموكلة إليه في مجال صحة البيئة، فهي تتمثل كما أوضحت الآلية في حصر المرافق الصحية وتصنيفها، وتقدير الأخطار المحتملة على الصحة من المرافق الصحية، والتأكد من وجود شهادات اللياقة الصحية مع العاملين بها.

والربط الوبائي بينها وبين حدوث مخالفات في الاشتراطات الصحية او ورود عينات مخبرية غير صالحة، ومتابعة الزيارات الميدانية التي يقوم بها المفتشون الصحيون للمواقع، وتنظيم مواعيد الزيارات وسحب العينات المخبرية، ومراقبة المصادر المحتملة لتلوث مياه الشرب، وأماكن تجمع المياه والمجاري والقمامة، والأماكن المحتملة لتوالد القوارض والحشرات، والحيوانات الضالة، والدخان والتلوث الجوي، والتخلص غير الصحي من النفايات الكيميائية او العضوية، والاتصال بالجهات المعنية اذا لزم الامر، علاوة على متابعة اعمال المفتش الصحي فيما يختص بمراقبة المرافق الصحية والمواقع المستهدفة التالية: المستشفيات بكل مرافقها، المراكز الصحية بما فيها الصيدليات، عيادات الاسنان وبرادات المياه، دور الحضانة والمدارس والمساجد والتجمعات السكانية العمالية للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية السليمة، الاندية والمعاهد الصحية.

والأسواق والحدائق، ماء السبيل ودورات المياه العامة، مياه الشواطئ وحمامات السباحة، محطات المجاري قبل وبعد المعالجة، المياه المعالجة المستخدمة في الري والحمأة المستخدمة في التسميد، بالإضافة الى اماكن ابلغ فيها عن حالات امراض معدية، وبحث شكاوى صحة البيئة المقدمة من الأهالي او الجهات الصحية.

التوعية الصحية

وتمثلت مهام رئيس قسم الصحة العامة والمراكز الوقائية بالمنطقة الصحية في مجال التوعية الصحية بتنفيذ برامج التوعية الصحية التي تعدها وزارة الصحة لمواجهة عوامل الخطورة من الأمراض المعدية والتي تهدد صحة الفرد والمجتمع بصفة عامة، والمشاركة في لجان تعزيز الصحة إذا طلب منه المشاركة، فضلا عن تقديم المشورة والتوعية لحالات الأمراض المعدية ومخاليطها كل حسب طبيعة مرضه وحسب اللوائح والإرشادات الصادرة في هذا الشأن، والمشاركة في برامج التوعية الصحية بالمستشفيات والمراكز الصحية سواء للعاملين بها او للمرضى وإعداد نشرات توعية صحية خاصة بالمرضى بالتعاون مع لجان تعزيز الصحة بالمناطق.

الأبحاث والتدريب

أما مهامه في مجال الأبحاث والتدريب، فأكدت الآلية على إجراء الأبحاث الوبائية لمعرفة مصادر العدوى لحالات مثل التسمم الغذائي وغيرها، والمشاركة في المؤتمرات العلمية والدورات التي تنظمها الوزارة متمثلة في إدارة الصحة العامة خاصة فيما يتعلق بمجال الصحة العامة ومكافحة الأمراض المعدية بالتعاون مع الجهات المحلية ككلية الطب او الجهات الدولية كمنظمة الصحة العالمية، فضلا عن المشاركة في تنفيذ برامج التدريب والتعليم المستمر عن طريق إجراء برامج تدريبية ومحاضرات للأطباء العلاجيين والمفتشين الصحيين والهيئة التمريضية في مجالات مكافحة الأمراض المعدية والتطعيمات وصحة البيئة، والتدريب التعريفي للعاملين الجدد: Orientation Training: حيث يعتمد نظام التدريب التعريفي في الصحة الوقائية على تحديد المهام والمسؤوليات، والتعريف بنظام العمل وشرح الدلائل الإرشادية وسياسات تشغيل العمل في الصحة الوقائية.

المفتش الصحي

وحددت الآلية ايضا مهام المفتش الصحي بكل مركز وقائي، حيث طلبت في الوقت ذاته توفير مفتشين صحيين بكل مركز وقائي بعدد يكفي للقيام بالمهام والإجراءات المطلوبة حسب معدلات الأمراض وحاجة العمل.

وتمثلت مهام المفتش الصحي حسب الآلية في مجال مكافحة الأمراض المعدية والتحصينات في تلقي وتنفيذ التوجيهات والإرشادات من الطبيب عند تنفيذ الإجراءات الوقائية، وعليه الانتقال الى محل إقامة وعمل المريض الذي أبلغ عنه، ومتابعة الزيارة المنزلية للحالات التي تتطلب مراقبة صحية، والقيام بتنفيذ جميع الإجراءات الفنية لمكافحة الأمراض للحالات ومخاليطها والخروج الميداني للمربعات السكنية للحالات المرضية للأمراض المعدية المبلغة للمركز الوقائي وإجراء التحريات والتقصي الوبائي.

والتي تتطلب معرفة مصدر العدوى وحصر المخالطين وتطعيمهم وإعطاء العلاج الوقائي بناء على أوامر الطبيب والجرعات التي يحددها، ثم استيفاء استمارة التحري، والمساعدة في تحليل البيانات واتخاذ الإجراءات الوقائية لمكافحة مصادر العدوى من الأمراض السارية، وتحرير نماذج العينات المخبرية والتأكد من استيفاء كل المعلومات، وتجهيزها وإرسالها الى المختبر والتأكد من تطبيق الإرشادات والتعليمات الخاصة بسحب وحفظ ونقل العينات، والاتصال بالبلدية - قسم مكافحة القوارض والحشرات - البيطرية (الصحة الحيوانية) وغيرها من الجهات المعنية، وكذلك الاتصال بسيارة الإسعاف لنقل الحالات المشتبهة الى مستشفى الأمراض السارية، وتسجيل الأمراض المعدية المبلغة والشكاوى وحالات عقر الحيوان وغيرها في السجلات المعدة لذلك وعمل الإحصائيات الأسبوعية والشهرية والسنوية.

وتابعت: المشاركة في تدريب المفتشين الجدد ونقل الخبرات إليهم ومتابعة أعمالهم، وتنفيذ ما يكلف به من أعمال إضافية تخص طبيعة العمل الوقائي خلال ساعات الدوام الرسمية وخارج ساعات الدوام الرسمية اذا اقتضى الأمر، والقيام بأعمال الخفارة حسب النظم المعمول بها في الجهة التابع لها، والمشاركة في التوعية والتثقيف الصحي، واستقبال طلبة البعثات ومراجعة طلباتهم من استخراج شهادات التطعيم المعتمدة بعد نقل بيانات التطعيم المسجلة من الشهادات الأصلية وتحريرها وتحرير شهادات الخلو من الأمراض وكتابتها على كمبيوتر المركز وتسجيلها في الدفاتر الخاصة بتلك الشهادات بعد تدقيقها ومراجعتها من طبيب الصحة الوقائية لتسليمها لصاحب العلاقة وعمل إحصائيات وإرسالها، وحصر ومتابعة المتخلفين عن الحضور لمركز الصحة الوقائية او مراكز التطعيم التابعة للمركز من واقع جداول المعلومات المدنية التي ترد للمركز شهريا (الأطفال حديثي الولادة) ومن واقع سجل التطعيمات الأساسية، وعمل الإحصائيات الخاصة بهم في السجل العام الأبجدي بالاشتراك مع الممرضة عن جرعات الطعوم الأساسية، علاوة على المشاركة في تنفيذ ومتابعة برنامج التمنيع الموسع للتطعيم وتقييم التغطية بالطعوم وعمل الإحصائيات والتقارير الفنية الدورية.

صحة البيئة

وتضمنت الآلية مهام المفتش الصحي في مجال صحة البيئة وهي بالقيام بأعمال صحة البيئة وأخذ العينات (مياه - مجاري - أغذية) في المناطق التابعة لدائرة المراكز الوقائي، وتلقي شكاوى المواطنين وعمل اللازم حيالها، التفتيش الدوري على المواقع المستهدفة ذات الأهمية الصحية (المدارس - المطاعم - النوادي - المصانع.. إلخ) للتأكد من استيفاء الشروط والمواصفات الصحية والكشف عن المخالفات الصحية، والتفتيش الدوري على المقاصف المدرسية وكتابة تقارير فنية وإبلاغ اي مخالفات للجهات المسؤولة، وعمل الإحصاء الشهري والسنوي لصحة البيئة واعتمادها من الطبيب الوقائي.

التمريض

واعتمدت الآلية ان تقوم بأعمال التمريض في المراكز الصحية ممرضات مدربات على أعمال التطعيم، ويكون الإشراف الفني عليها من قبل الطبيب الوقائي بالمركز، وتكون مهام ممرضة التطعيم كالتالي:

1- تجهيز عيادة التطعيم: تقوم ممرضة التطعيم بتوفير الأدوات اللازمة للتطعيم، وترتيب الطعوم بثلاجات التطعيم حسب مواصفات منظمة الصحة العالمية في حفظ الطعوم وتخزينها، وتثبيت ترمومتر داخل الثلاجة، وعليها تسجيل درجة حرارة الثلاجة يوميا في اول الدوام وفي آخر الدوام، وعليها متابعة التأكد من ثبات درجة الحرارة داخل الثلاجة للحفاظ على صلاحية الطعوم.

2- إجراءات التطعيم: تقوم الممرضة بتطعيم الفئات التالية: تطعيم الأطفال بالطعوم الأساسية بعد مراجعة المعلومات المدونة على شهادة الميلاد، وتحديد الطعوم المطلوبة والسؤال عن موانع التطعيم وعن سابقة حدوث مضاعفات، مع الحرص على منع العدوى بوضع الابر المستخدمة بعد التطعيم في العلب الصفراء للتخلص الآمن بعد الاستخدام، وكذلك تطعيم مخالطي الحالات المرضية بالمركز الوقائي، والمنزل، والمربعات السكنية، وبالمدارس، أو بمقر عمل المريض، وتطعيم الفئات الحساسة بالمركز او في مقر العمل (الشركة او المصنع) كما تقوم بتطعيم الحجاج ومخالطيهم، والمسافرين الى مناطق موبوءة، والقادمين للعمل والإقامة بالبلاد.

وكبار السن والطعوم المختلفة، والقيام بإعطاء التطعيمات في الحملات التي تنظمها وزارة الصحة.

3- القيد بسجلات التطعيم وعمل الإحصائيات الدورية: قيد المعلومات في سجلات التطعيم، وجرد الطعوم بالثلاجة وحساب الوارد والمستهلك والمتبقي بالعهدة كل اسبوعين وشهريا وعمل الجداول الإحصائية الشهرية وكتابة طلبيات الطعوم للمركز واحتياجاته من الطعوم بالتعاون مع طبيب المركز وكذلك الأدوات والأجهزة.

4- مراقبة سلسلة التبريد ودرجة حرارة ثلاجات حفظ الطعوم المختلفة بصفة دورية.

5- الحرص على التوعية الصحية للأم بأهمية تطعيم طفلها في المواعيد المحددة وكذلك توعية مخالطي الأمراض المعدية بأهمية التطعيم.

6- الخروج لتطعيم المخالطين بالمربعات السكنية في وجود طبيب ومفتشي الصحة الوقائية في حال استلزم الأمر تطعيم المربع السكني(كما في حالات الحصبة والشلل).

7- قيد المواليد الجدد من واقع إحصاء الخدمة المدنية الشهري في سجلات التطعيمات بالمركز وإعطاء المواعيد للمراجعات القادمة للمراجعين من التطعيمات الأخرى وكذلك لولي أمر الطفل حسب جدول التطعيمات بعد انتهاء التطعيم.

8- تعبئة الكروت الخاصة بالكمبيوتر وذلك بتدوين الطعوم المعطاة لكل طفل وتسجيلها في مدخل البيانات بالحاسوب المتصل بشبكة المعلومات.

9- تجميع إحصاء الطعوم الشهري والسنوي الخاص بالمركز الوقائي وتوابعه وإدخاله على الحاسوب الخاص بالتطعيمات وطباعته واعتماده من طبيب الصحة الوقائية بالمركز10- المشاركة في عمل شهادات التطعيم لطلبة البعثات والمراجعين من طالبي شهادة معتمدة بالتطعيمات وذلك بتسهيل عمل المفتش الصحي في نقل تواريخ التطعيمات من شهادة التطعيم لمسودة تتم طباعة محتوياتها من تواريخ التطعيمات بواسطة المفتش الصحي على شهادة للتطعيمات تتم مراجعتها واعتمادها من طبيب الصحة الوقائية.

«الصحة» تخاطب مستشفياتها لتحصيل رسوم جلسات العلاج الطبيعي من «الوافدين»

عبدالكريم العبدالله

خاطبت وزارة الصحة جميع المناطق الصحية والمستشفيات والمراكز التخصصية للبدء في تحصيل رسوم جلسات العلاج الطبيعي من المرضى غير الكويتيين «الوافدين» المسجلين في نظام الضمان الصحي. وتضمن خطاب وزارة الصحة تحصيل ٥ دنانير قيمة الجلسة العلاجية للمرضى الجدد المحولين من الطبيب المعالج، وبحد أقصى ١٢ جلسة علاجية عن التشخيص المحول به. وتحصيل ١٠ دنانير قيمة الجلسة العلاجية للمرضى المترددين المحولين من الطبيب المعالج الذين سبق لهم الحصول على جلسات علاج طبيعي بنفس التشخيص، وبحد أقصى ١٢ جلسة علاجية عن التشخيص المحول به.

الإشراف الفني

أشارت الآلية الى ان إدارة الصحة العامة تقوم بالإشراف الفني المركزي ومتابعة أعمال رئيس قسم خدمات الصحة العامة والمراكز الوقائية التابعة له بالمناطق، مع وضع الخطط والإجراءات الفنية وسياسات التشغيل والسياسات الفنية الواجب اتباعها على المستوى الوطني، من خلال الاتصال المباشر أو اجتماعات الإدارة، كما يحق لإدارة الصحة العامة وأقسامها عمل الزيارات الميدانية لتقييم الأداء والتأكد من تنفيذ الإجراءات وفق بروتوكولات الاعتراف الدولي حسب النظم واللوائح الصادرة من الوزارة على أن ترفع تلك الأمور كتابيا إلى الوكيل المساعد المختص.