حنان عبدالمعبود

أقام مستشفى السيف حفلا تكريميا بمناسبة حصول استشاري أمراض الجهاز العصبي د.رائد الروغاني على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والتي فاز بها في مجال العلوم الطبية بعد أن نشر 72 بحثا علميا في دوريات محكمة، وشارك في 68 مؤتمرا عالميا، فضلا عن تميز أبحاثه على المستوى العالمي وتأثيرها الإيجابي الواضح على الساحة الطبية.

وخلال حفل التكريم ألقى المدير الطبي لمستشفى السيف رئيس قسم النساء والتوليد د.عصام البياع كلمة أكد خلالها أن د.الروغاني من أفضل أطباء المستشفى في مجال المخ والأعصاب، مضيفا أنه قام بتقديم العلاج لحالات مستعصية ومعقدة، بالتعاون مع قسم العلاج الطبيعي، وهو ما يوفر للمريض بيئة متكاملة للشفاء تساعده على العودة لممارسة حياته بصورة طبيعية، مضيفا أنه خطا خطوات قوية جدا في تقديمه خدمة طبية متميزة في جميع المجالات، وان عيادته تم حجز المواعيد بها لستة أشهر مقبلة.

من جهته، قدم د.الروغاني الشكر لإدارة مستشفى السيف للحرص على تكريمه لحصوله على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وقال «ان هذه الجائزة كانت ثمرة الأبحاث التي قمت بها خلال السنوات الست الماضية، وبها بدأت بإنشاء السجل الوطني للتصلب العصبي، ومن ثم بدأنا بمعرفة تاريخ المرض وتطوره في الكويت، وحاولنا جاهدين القيام بأبحاث عن العوامل المسببة له، والعوامل التي قد توقفه، وفي النهاية وصلنا إلى العلاجات التي نستخدمها لعلاج المرض».

وزاد: «خلال الفترة الماضية درسنا تاريخ المرض والعوامل المساعدة والمؤدية لظهور المرض وبالتالي عملنا السجل الوطني والذي من خلاله نخرج الإحصائيات، أول احصائية 2013 كانت نسبة الإصابة 85 مصابا لكل 100 ألف نسمة، والإحصائيات تتم كل خمس سنوات، وتعد هذه الإحصائية مرتفعة عن الإحصائية السابقة عام 2000 وكانت غير دقيقة كونها لمستشفى وليس سجلا، حيث كانت تبلغ 30 مصابا بين كل 100 ألف من السكان، مبينا ان العدد تضاعف، وخلال السنوات الخمس تمت معرفة أسباب الزيادة المطردة، حيث التطور في جميع المجالات، حيث السهولة في التشخيص والمعايير التشخيصية، إضافة الى التثقيف من المجتمع والأطباء، وكذلك هناك زيادة في نسبة السكان والتي تزيد معها نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة.