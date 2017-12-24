حنان عبدالمعبود

أقامت الجالية الهندية بالكويت يوما للتبرع بالدم وهو اليوم السنوي الذي تحرص الجالية على تنظيمه بشكل دوري.

وأكدت الطبيبة المسجلة لأمراض الدم في بنك الدم د.مروة حامد أن عدد المتبرعين كان كبيرا على مدار اليوم، ووصلت حصيلة أكياس الدم التي تبرعوا بها إلى نحو 250 كيسا من مختلف الفصائل، مثمنة هذه المبادرة من الجالية الهندية، ومتمنية أن تحذو باقي الجاليات حذوها.

وقالت: إن اليوم بدأ منذ الساعة الواحدة ظهرا، حيث توافدت أعداد كبيرة من المتبرعين إلا ان اليوم لم يشهد ازدحاما، حيث تم تنظيم الأمور بشكل رائع.

وأضافت ان التبرع بالدم له عدة فوائد أهمها تحفيز النخاع، لينتج كرات دم حمراء جديدة مما يشعر المتبرع بالحيوية والنشاط، خاصة ان البعض يعاني من ارتفاع في نسبة الدم ولكن بعد التبرع يخفف كثافة الدم مما يمنع حدوث جلطات.

وشددت على أهمية نشر ثقافة التبرع نظرا لحاجة الكثير من المرضى والمصابين الملحة للدم.

من جانبه، قال جمال التوحيد وهو متبرع دائم: نحرص دائما كمجموعة على التبرع بشكل دوري، حيث ننظم اليوم السنوي للجالية بالإضافة الى الانتظام لـ 3 مرات أخرى خلال العام للتبرع بمقر البنك مع نفس المجموعة التي يبلغ عددها ما يقارب 300 شخص.

ولفت الى ان التبرع بالدم مهمة يجب القيام بها من قبل كل شخص غير مريض، لأنها تحيي مرضى ومصابين بحاجة ماسة الى قطرات دم.