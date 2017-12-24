قال مدير عام شركة بدر سلطان وإخوانه الطبية عماد الزبن إن الشركة شاركت في مؤتمر الكويت الرابع للرعاية الصحية الذي حمل شعار «الرعاية الصحية.. استثمار بالتنمية المستدامة»، والذي عقد مؤخرا برعاية وزارة الصحة.

وذكر الزبن أن هذا المؤتمر له أهميته وانعكاسه على تنفيذ استراتيجية وخطط الوزارة والأهداف العالمية للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مشاركة الشركة فيه أتت كمسؤولية اجتماعية من القطاع الطبي الخاص كونه من الشركاء الإستراتيجيين لوزارة الصحة بهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية، وإيمانا منها بأهمية العمل التعاوني بين القطاع الخاص والقطاع العام لدفع المنظومة الصحية إلى الأمام، والارتقاء بها، مشيرة إلى أنها تعمل بجهد حثيث في هذا الإطار.

وشدد الزبن على أن القطاع الطبي الخاص سيكون داعما ولاعبا أساسيا في استكمال الرسالة الصحية التي تقوم بها الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن ذلك من شأنه أن يسارع عملية التطور في القطاع الطبي، وملاحقة ومواكبة التطورات الحديثة بما تقدمه من تقنيات كبيرة في المجال الصحي عالميا.

وذكر أن تعاون القطاعين العام والخاص ليس جديدا عالميا، ففي كل البلاد المتقدمة طبيا على مستوى العالم يسير القطاعان العام والخاص بها كجناحين للتنمية لا يستغني أحدهما عن الآخر.