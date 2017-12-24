حنان عبدالمعبود

ضمن انشطة حملة التوعية بسرطانات الرأس والرقبة التي أطلقتها الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) على مدار شهر ديسمبر الحالي تحت شعار «صحتك أمانة في عنقك»، نظمت «كان» معرضا توعويا بالتعاون مع إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة، ومحاضرة توعوية بالتعاون مع شركة (كامكو للاستثمار) للتوعية حول سرطانات الرأس والرقبة.

وبهذه المناسبة صرح نائب رئيس مجلس إدارة حملة «كان» استشاري الأورام د.خالد الصالح، بأن المعرض الذي أقيم بالتعاون مع إدارة تعزيز الصحة، كان ضمن الاحتفال باليوم العالمي للإيدز، حيث تضمن تقديم محاضرات عن الايدز في الصندوق الكويتي للتنمية، وقامت حملة «كان» بتوعية الجمهور حول اضرار التدخين الذي يعد أحد أبرز أسباب الإصابة بسرطانات الرأس والرقبة، بالإضافة الى توزيع كتيبات توعوية حول الأمراض السرطانية باختلاف أنواعها للحث على الوقاية والكشف المبكر عنها.

وأضاف أن المحاضرة التوعوية التي أقيمت بالتعاون مع شركة (كامكو للاستثمار)، تم تقديمها للعاملين في الشركة، وألقاها اختصاصي الانف والاذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة د. ياسين الياسين، حيث عرف فيها الحضور على سرطانات الرأس والرقبة وأنواعها وطرق الوقاية منها وأهمية الكشف المبكر عنها، فضلا عن استعراض أبرز العوامل المسببة لها مع التركيز على أضرار التدخين، مؤكدا استمرار فعاليات الحملة في توعية الجمهور حتى نهاية الشهر الجاري.

وأكد د. الصالح، أن فعاليات حملة التوعية بسرطانات الرأس والرقبة تشهد هذا العام اقبالا كبيرا وتفاعلا ملموسا من قبل الجمهور والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية.