بإشراف مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء د.فهد الدوسري ونائب مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء حقوقي أسعد الرويح قامت اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 3218 لسنة 2010 بإتلاف كمية من الخمور المضبوطة بقضايا صدرت بشأنها أحكام نهائية، وذلك تنفيذا للقرار الوزاري رقم 3646 لسنة 2012 بشأن إتلاف الخمور المضبوطة بالقضايا المحكومة.

وأوضح اللواء د.الدوسري أنه قد تم إتلاف عدد 23663 زجاجة خمر على مدى يومين تمثلت في اتلاف 9091 عبوة يوم الثلاثاء كما تم إتلاف 14572 عبوة أمس الاربعاء، مشيرا إلى أنه تم تشغيل فريق عمل مكون من خمسة عشر عضوا قاموا بجهود على مدى أكثر من شهرين لجرد وحصر تلك الكمية الكبيرة من الخمور وفك الأحراز والتي تم ضبطها من مختلف المحافظات وتسجيلها في كشوفات تفصيلية مشيدا بدورهم وعملهم في شتى الظروف.