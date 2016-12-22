«شيلوا أجور النجوم من دماغكم»

الفنانة المصرية الهام شاهين ردا على سؤال في برنامج كانت ضيفته عن أجور الفنانين المبالغ فيها التي نسمع عنها والتي تتخطى احيانا 30 مليونا في المسلسل الواحد، وقالت الهام: «من حق النجم ان يحصل على الأجر الذي يناسبه مادامت الاعلانات تأتي على اسمه هو وليس غيره، وبصراحة الكلام بقى كتير اوي عن أجور الفنانين كأن مفيش طبيب بياخد في العملية الواحدة آلاف الجنيهات ولا مذيع بيفوق الممثلين في أجره.. فياريت تشيلوا الحكاية دي من دماغكم».