ضمن جهود دول مجلس التعاون الخليجي في مجالات حقوق الإنسان وتعزيز دور المجتمع المدني في حماية أسرة النزيل وضرورة تعاون الوزارات والمؤسسات في هذا الشأن، تنطلق صباح يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر الجاري فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت شعار «معا لتحقيق الإصلاح»، وذلك تحت رعاية وبحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء خالد الديين، حيث تستمر الفعاليات حتى 28 الجاري.
ويشارك في الفعاليات عدد من وفود المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة، وعدد من وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.