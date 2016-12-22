مؤمن المصري

قضت الدائرة الجزائية العاشرة بالمحكمة الكلية ببراءة مواطن من تهمة إحراز حشيش وإمفيتامين بقصد التعاطي.

وتخلص واقعات الدعوى فيما شهد به وكيل عريف بوزارة الداخلية بأنه بتاريخ الواقعة وأثناء قيامه بعمله في نقطة تفتيش مقابل إدارة مرور الجهراء حضرت مركبة بقيادة المتهم.



فطلب منه التوقف على الحارة اليمنى للاستعلام عنه حيث كان المتهم بحالة غير طبيعية.



وأضاف الشاهد أنه تبين أن المتهم مطلوب القبض عليه لمباحث الجهراء.



وأثناء ذلك قام المتهم بالفرار بالمركبة وتمت مطاردته حتى توقف أمام منزله، وترجل تاركا المركبة ودلف إلى الداخل، وعليه لم يتمكن من ضبطه.



وبتفتيش المركبة، عثر على المضبوطات (حشيش وإمفيتامين).



وأمام المحكمة حضرت المحامية الجوهرة عبد الرضا وترافعت شفاهة فدفعت ببطلان تفتيش سيارة المتهم وبالتالي بطلان ما تلاه من إجراءات.



كما دفعت ببطلان شهادة ضابط الواقعة التي جاءت نتيجة إجراء باطل، وطلبت براءة موكلها مما أسند إليه من اتهام.