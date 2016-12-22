هاني الظفيري

مكنت صرخات وافدة عربية المارة من إنقاذها من محاولة افتراس، حسبما تدعي، فيما قال المدعى عليه وهو مواطن انه لم يكن ينوي الاعتداء عليها وان هناك خلافات وقضايا بينه وبين الوافدة أراد التحدث معها بشأنها، وإذ بها تصرخ.



إلى ذلك، قرر محقق مخفر جليب الشويخ ان يسجل القضية باعتبارها شروعا في الخطف وأحال ملفها إلى النيابة.



وبحسب مصدر أمني، فإن عمليات الداخلية تلقت بلاغا من أشخاص بأنهم أمسكوا بشخص حاول خطف سيدة عربية، وعليه تم إرسال دورية والطلب من المدعية مراجعة مخفر الجليب، حيث قالت إن المواطن حاول خطفها ووضع يده على فمها لمنعها من الصراخ، أما المواطن فأكد معرفته بالوافدة وان الموضوع مجرد سوء تفاهم.