محمد الدشيش

أرفق وافد مصري في القضية التي سجلها في مخفر خيطان كشف حساب يؤكد أن حسابه البنكي فقد 450 دينارا بعملية سحب من أحد المرافق التسويقية.

وبحسب مصدر أمني، فإن وافدا مصريا يدعى (ع) قال إنه تلقى رسالة من البنك الذي يتعامل معه يفيد بسحب 450 دينارا من رصيده، حيث سارع للاتصال بالبنك وتم إبلاغه بأن العملية أجريت من خلال مركز للبيع، وأكد الوافد أن البطاقة البنكية بحوزته.

من جهة أخرى، فتح رجال الأمن تحقيقا مع وافد بنغالي تقدم الى المخفر التابع لسكنه، وبحسب مصدر أمني، فإن الوافد البنغالي قال في إفادته إن شخصين يتحدثان اللهجة الآسيوية اعترضا طريقه خلال توجهه لسكنه في منطقة خيطان وسلباه حافظة كان بداخلها 35 دينارا وبطاقة مدنية وبطاقة تأمين صحي.