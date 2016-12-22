عبدالله قنيص

ألقى رجال وزارة الداخلية القبض على مواطن ووافد مصري بحالة غير طبيعية في منطقة الفروانية أمس الأول.



وقال مصدر أمني أنه خلال تجوال دورية أمنية في منطقة الفروانية للحفاظ على الأمن ولضبط المطلوبين والمخالفين، لاحظ رجال الأمن مركبة تترنح يمينا ويسارا وعند الطلب من قائدها التوقف لم ينصع للأوامر فتمت ملاحقته إلى أن تم توقيفه وعندما تم القبض عليه تبين أنه مواطن وبرفقته وافد مصري وكلاهما بحالة غير طبيعية وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على مواد مخدرة وأدوات تعاط وسلاح أبيض، وتمت إحالتهما والمضبوطات إلى الجهة المختصة.

كما ألقي القبض على مواطن ووافد بنغالي يروجان للمواد المخدرة في حولي وعثر بحوزتهما على 66 حبة مخدرة، وتم إحالتهما والمضبوطات إلى الجهة المختصة.

وعلى صعيد آخر، ألقى رجال الأمن القبض على مصري مدين بـ 250 دينارا وبدون بـ 170 وكويتي بـ 319 دينارا وأحيلوا إلى التنفيذ المدني.