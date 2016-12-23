أدوا أعمالكم بالعدل لإنصاف المظلوم

هاني الظفيري

نقل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.الشيخ خالد الجراح الى المحققين الجدد تهنئة القيادة السياسية العليا ممثلة في صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، معربا عن سعادته بهذه المناسبة التي تشهد انضمام كوكبة جديدة من المحققين الى زملائهم، مؤكدا أهمية القسم الذي أدوه ومعانيه العميقة.



وطالب الجراح المحققين بأن يتحلوا بالأمانة والصدق وان يتقوا الله في أعمالهم وان يؤدوها بالعدل لإنصاف المظلوم ورد الحقوق الى أصحابها، مؤكدا انه لا أحد فوق القانون، فالجميع سواسية أمام العدالة، داعيا الخريجين الى ان ينهلوا من مختلف العلوم القانونية للارتقاء بمستواهم لكي يحققوا التميز في أداء واجبهم الوطني، ومواصلة التحصيل العلمي للارتقاء بالعمل وتطوير الأداء، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق ليكون مستقبل الكويت أكثر ازدهارا في ظل القيادة السياسية الحكيمة.

الدفعة السادسة

جاء ذلك في الكلمة التي القاها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.الشيخ خالد الجراح في حفل تخريج الدفعة السادسة التي تضم (179) محققا ومحققة (ج)، والذين اتموا دورتهم التدريبية تحت إشراف وتدريب مركز التدريب التخصصي بالإدارة العامة للتحقيقات، الذي شمله برعايته وحضوره صباح امس الخميس.

وحضر وقائع الاحتفال الذي أقيم في قاعة الشهداء بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، والمستشار الخاص لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.الشيخ احمد الخليفة والوكلاء المساعدون، ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء د.فهد الدوسري، ونواب المدير العام ومديرو الإدارات التابعة للإدارة العامة للتحقيقات وأولياء أمور الخريجين.

تثبيت قواعد العدالة

وألقى مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء د.فهد الدوسري في بداية الحفل كلمة رحب فيها بالفريق م.الشيخ خالد الجراح، شاكرا له دعمه ومساعدته للإدارة العامة للتحقيقات في كل ما تسعى إلى تحقيقه من أهداف، كما أعرب عن شكره لوكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، مشيرا إلى أن الدورة التدريبية للعاملين بالإدارة العامة للتحقيقات مدتها ستة شهور وشارك فيها 31 عسكريا و148 مدنيا من بينهم 69 فتاة و79 شابا، وتضمنت مهارات التحقيق ودراسة قانون الإجراءات الجنائية والتعامل مع الآخرين، بالإضافة إلى تدريب عملي ميداني بالمخافر في المحافظات المختلفة ليلتحقوا بزملائهم ممن يحملون على عاتقهم حماية وصيانة حقوق افراد المجتمع وتثبيت قواعد العدل.

القسم القانوني

وتلا نائب مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات لشؤون إدارة الادعاء العام، اللواء حقوقي أسعد الرويح على الخريجين القسم القانوني أمام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.الشيخ خالد الجراح إيذانا بانضمامهم إلى العمل بالإدارة العامة للتحقيقات.

ثم قام نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بتوزيع الشهادات والدروع على الأوائل من الخريجين والخريجات الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للدعم والمساندة التي يقدمها للإدارة واهتمامه بإعداد وتأهيل المحققين الشباب لسد احتياجات مختلف المخافر بجميع المحافظات.

الكويت تفخر

من جانبه، توجه وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، بالتهنئة للخريجين الجدد، مؤكدا أن الكويت تفخر بأبنائها البررة الذين انضموا الى مسيرة القانون، والذين يقدمون الغالي والنفيس من أجل السهر على حماية قواعد القانون ومبادئه، ثم تم التقاط عدة صور تذكارية للخريجين مع الفريق م.الشيخ خالد الجراح.

واختتمت فعاليات الاحتفال بقيام مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء د.فهد الدوسري، بتقديم هدايا تذكارية الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.الشيخ خالد الجراح، ولوكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، بهذه المناسبة، ثم قام اللواء د.الدوسري بتوزيع شهادات التخرج على باقي المحققين والمحققات.