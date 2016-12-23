التمرين يأتي ضمن خطط الإدارة للتعامل مع الحوادث الكبرى

أكد المدير العام للإدارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد ان التمرين السنوي «شامل 3» يأتي ضمن خطط الإدارة للتعامل مع الحوادث الكبرى والتي لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تتعامل معها جهة منفردة بالدولة، موضحا ان هذا التمرين المشترك يضمن لجميع الجهات المختصة التعاون وتنسيق الجهود فيما بينها لضمان السرعة والكفاءة في تحقيق اقل الخسائر البشرية والمادية، وأعرب المكراد عن شكره لجميع الجهات الحكومية المشاركة وشركة وربة للتأمين التي جسدت مبدأ الشراكة والتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.



وأضاف «أن مثل هذه التدريبات هي حجر أساس رفع مستوى كفاءة العناصر البشرية وتأهيلها لمواجهة مثل هذه الحوادث مستقبلا وهنا في هذا التمرين نقوم برسم لوحة متكاملة يجسدها تعاون الجهات المشاركة حتى تكتمل المنظومة التدريبية والاستفادة من مخرجاتها».



وكانت الإدارة العامة للإطفاء قد نفذت صباح امس تمرين «شامل3» في منطقة الجليعة بمشاركة 12 جهة ومؤسسة حكومية.



وأقيم التمرين للسنة الثالثة على التوالي برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله وبحضور قيادي وممثلي الجهات المشاركة وهم وزارة الدفاع، الحرس الوطني، وزارة الداخلية، وزارة الاعلام، وزارة الصحة، وزارة الكهرباء والماء، وزارة الأشغال العامة، الهيئة العامة للبيئة، شركة البترول الوطنية الكويتية، بلدية الكويت، الادارة العامة للجمارك، الادارة العامة للطيران المدني وبرعاية شركة وربة للتأمين.



اشتمل سيناريو التمرين على وقوع خمسة حوادث بأوقات متقاربة احدها سقوط طائرة ويتكون من نموذجين أحدهما سقوط على البر وآخر في البحر ويعد تمرين شامل من اكبر التمارين السنوية التي تقوم بها الإدارة العامة للإطفاء.