

هاني الظفيري

شرع رجال مباحث حولي في البحث عن شابين عثر على بطاقة احدهما داخل مركبة رباعية الدفع سرقاها من الفروانية بعد ان استهترا بها وأتلفا دورية تابعة لأمن السالمية كما عثر بداخل المركبة على مواد مخدرة.

وذكر مصدر امني ان دورية تابعة لأمن حولي خلال احدى جولاتها الاعتيادية رصدت مركبة يقوم قائدها ومرافقه بالاستهتار والرعونة وعند الطلب منه التوقف قام بالاصطدام بالدورية حتى اتلفها رغم طلب قائد الدورية الاسناد الا انه لاذ بالفرار، وتم العثور- بعد الانتشار الامني- على المركبة التي كان يقودها الشابان قرب احد المجمعات في منطقة السالمية، وعثر بداخلها على بطاقة تخص بدون من مواليد ١٩٨٦، كما عثر ايضا على مواد مخدرة.

وأضاف المصدر ان تحريات رجال الأمن افادت بأن احد الشخصين كان لديه سلاح ناري وعليه امر مدير عام المباحث الجنائية اللواء عبدالحميد العوضي رجاله بسرعة البحث عن الشخصين وضبطهما.

وأوضح المصدر ان رجال الامن والمباحث قاموا بندب الادلة الجنائية لرفع البصمات لتحديد هوية المتهمين وسحب المركبة الي المخفر، حيث تبين انه مسجل بحقها قضية سرقة من محافظة الفروانية.