

هاني الظفيري

نقلت جثة عسكري بالقوات الخاصة الى الطب الشرعي بعد عثور احد المارة عليها ظهر امس داخل مركبة، وقال مصدر أمني ان بلاغا ورد ظهر امس من وافد عربي الى غرفة عمليات الداخلية عن وجود شخص لا يتحرك داخل سيارته في احد الساحات الترابية بمنطقة خيطان وعلى الفور توجه رجال النجدة الى موقع البلاغ وبعد طرق الزجاج على الشخص وعدم استجابته تم ندب رجال الاسعاف والأدلة الجنائية وتم كسر باب المركبة، حيث اتضح ان الشخص متوفى وبالاستعلام عنه تبين انه مواطن ويعمل في القوات الخاصة وعليه تم رفع تقرير بالواقعة الى جهة الاختصاص وتسجيل قضية.