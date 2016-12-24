محمد الجلاهمة

أحبط رجال جمارك منفذ العبدلي محاولة وافد سوري الجنسية قادم من العراق إدخال 4 كيلو حشيش حاول إخفاءها بمكان سري في الشاحنة التي كان يقودها وتمت إحالته إلى جهة الاختصاص.

وقال مصدر امني ان رجال جمارك العبدلي اشتبهوا بوافد مقيم في البلاد من الجنسية السورية أثناء دخوله المنفذ بشاحنة يقودها، وأثناء تفتيش الشاحنة بشكل دقيق تم العثور على قطع ملفوفة، وقال الوافد «ما بعرف منو حاط اللفافات بشاحنتي» حيث اتضح ان اللفافات تحتوي على كمية من الحشيش الصافي تقدر قيمته بـ 3 آلاف دينار، وعليه تم احتجاز الشاحنة وإحالة المتهم الي التحقيق، كما تم التحفظ على الكمية ورفع تقرير بالواقعة.