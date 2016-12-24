هاني الظفيري - عبدالله قنيص

أدخل مواطن في العقد الثالث من العمر جناح 10 بمستشفى الجهراء بعد إصابته بعدد من الطعنات على يد شخص يعرفه في مشاجرة وقعت بينهما بمنطقة القصر، وعليه تمت إحالة تقرير الشاب إلى محقق المستشفى تمهيدا لإحالته إلى رجال الأمن لاستكمال مجريات القضية وتحديد هوية الجاني.

وقال مصدر أمني إن شابا حضر إلى مستشفى الجهراء مساء أمس الأول وتم إدخاله إلى غرفة العمليات مصابا بـ ٣ طعنات في الوجه وتمت معالجة الشاب الذي اتضح أنه مواطن في العقد الثالث من العمر وتم إدخاله الجناح. وقد حضر الواقعة ضابط الارتباط ماجد الصليلي.

من جانب آخر، شهد موقف فرع إحدى جمعيات العاصمة مشاجرة شبابية لم تسفر عن إصابات بين شابين، وتم ضبط المتشاجرين من قبل رجال الأمن، كما تم التنازل من الطرفين في المخفر.