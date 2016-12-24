أحمد خميس

أخلى رجال الإطفاء مساء اول من امس سكنا للعزاب في منطقة جليب الشيوخ بعد اندلاع حريق في احد اركانه، وكان مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء قد تلقى بلاغا باندلاع حريق في سكن خاص للعزاب بمنطقة جليب الشيوخ، وتم توجيه مراكز إطفاء جليب الشيوخ والعارضية والانقاذ الفني بقيادة رئيس مركز اطفاء العارضية المقدم عثمان الوزق، وتبين أن الحريق نشب في غرفة مصنوعة من ألواح الكيربي تقع على سطح مبني مكون من طابقين، وانتشر الدخان في ارجاء المبنى، الامر الذي دفع رجال الإطفاء الى اخلائه من السكان للحفاظ على سلامتهم وتمت عملية مكافحة الحريق واخماده من دون وقوع اي اصابات، فيما تم استدعاء مراقبة تحقيق حوادث الحريق للبحث في اسباب الحادث.



تواجد في موقع الحادث رجال الأمن وفنيي الطوارئ الطبية.