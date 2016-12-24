محمد الدشيش
هرع رجال الإطفاء فجر امس الجمعة الى حادث انقلاب مركبة بالقرب من جسر أمغرة لإخراج شخص محشور بداخلها، وكان مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء قد تلقى بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة على امتداد طريق الدائري الرابع بالقرب من جسر أمغرة، وتم توجيه فرقة إطفاء من مركز الصليبخات بقيادة الرائد محمد بارون، وعند الوصول الى موقع البلاغ تبين وجود شخص محشور وهو مصاب بإصابات متفرقة وتبين لاحقا انه مواطن، واستطاع رجال الإطفاء اخراجه باستخدام معدات الإنقاذ وتم تسليمه الى فنيي الطوارئ الطبية الذين قاموا بنقله للمستشفى.