عبدالله قنيص - محمد الجلاهمة

تعرض حدث لنوبة سكر أثناء قيادة سيارته مما جعله يفقد السيطرة على المركبة التي اصطدمت بـ 3 سيارات وتوقفت فقام احد قائدي المركبات بالاتصال بـ 112، وعند حضور رجال الاسعاف والامن إلى موقع البلاغ الكائن في تيماء وتحديدا بين قطعة 6 وفرع الجمعية وتنازل اصحاب المركبات عن الشاب الذي نقل الى المستشفى.

ومن جانب اخر، نقل طفل لم يتجاوز الـ 10 اعوام الى مستشفى الجهراء بعد انقلاب «بقي» به في بر العبدلي.

من جهة اخرى، تقدم وافد مصري ببلاغ الى رجال امن مخفر الفروانية ببلاغ عن تعرض سيارته الى الكسر والسرقة، وافاد المبلغ بأن اللص استطاع ان يستولي على محتويات المركبة وتم تسجيل قضية.