محمد الدشيش

تسبب لغم يعود لمخلفات الاحتلال العراقي الغاشم على البلاد بوفاة وافد يعمل راعي أغنام ببر السالمي، وتم نقل الجثة بأمر من اللواء ركن شهاب حمد عن طريق رجال الطب الشرعي.

وقال مصدر أمني إن بلاغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية من مواطن أثناء توجهه الي مخيمه يفيد بوجود جثة لشخص ببر السالمي، وتحديدا عند الكيلو 41، وعليه توجه رجال الأمن، فتمت مشاهدة الوافد الذي اتضح أنه يعمل راعي أغنام، وانه تعرض لتقطيع أشلائه من جراء انفجار اللغم به، وعليه حضر قائد منطقة الاسعاف في الجهراء عبدالله حساب وعدد من رجال الأمن وتم تطويق المكان حتى وصول رجال هندسة المتفجرات.