عبدالله قنيص ـ محمد الدشيش

أحال رجال أمن الفروانية بتعليمات من العميد ركن صالح مطر وافدا من الجنسية المصرية مطلوبا على ذمة قضية تغيب برقم «28/2015» وبالاستعلام عنه اتضح انه مطلوب ايضا بمبلغ 2000 دينار فتمت إحالته الى جهة الاختصاص وتم رفع تقرير بالواقعة.

وعلى صعيد متصل، فقد وردت معلومات لدى رجال الأمن عن وجود شخص محكوم في منطقة الجليب فانتقل على الفور رجال الأمن الى موقع المطلوب وتم ضبطه واتضح أنه وافد سوري من مواليد 1999 مسجل بحقه حبس لمدة عامين وابعاده عن البلاد فور الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها وتمت احالته الى جهة الاختصاص.

من جانب آخر، فقد أحال رجال سرية المهام الخاصة 6 مواطنين، منهم 4 مطلوبون على ذمة قضايا مالية وشخصان عثر بحوزتهما على مواد مخدرة، وجاء توقيف الاشخاص خلال نقطة تفتيش على احد طرق منطقة الوفرة وتم رفع تقرير بالواقعة.