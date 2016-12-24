هاني الظفيري

شرع رجال مباحث الجهراء في إجراء التحريات اللازمة لكشف لغز جريمة سرقة عن طريق الكسر شهدتها احدى المدارس الواقعة بالمحافظة تمثلت في الاستيلاء على عدد من أجهزة الكمبيوتر وجار البحث عن الجناة.

وقال مصدر أمني ان بلاغا ورد من إدارة مدرسة في منطقة النسيم يفيد بتعرض المدرسة الي السرقة صباح امس الاول من قبل مجهولين، فتوجه رجال الامن الى مكان الواقعة وتبين ان اللصوص قاموا بكسر أبواب احد الفصول وسرقة اجهزة الكمبيوتر دون معرفة الحارس وعليه تم ندب رجال الأدلة الجنائية لرفع البصمات بهدف تحديد هوية المتهمين وتم تسجيل قضية في مخفر تيماء وإحالة ملفها الى رجال المباحث.