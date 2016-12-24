محمد الجلاهمة

تشهد الصبية وجبالها الجميلة تجمهر عدد غفير من المجاميع الشبابية خصوصا في أوقات العطل، وتم امس رصد الاستهتار من قبل احد المواطنين والذي صور منظر المستهترين بسياراتهم في الصعود الى قمة الجبال معرضين ارواحهم للخطر، واراد ان يلفت نظر المسؤولين من خلال «الأنباء».



ولدى عرض الأمر عليه قال مصدر امني ان دوريات النجدة والمرور تنتشر على طرقات الصبية لكن دون متابعة الاشخاص داخل البر الا عن طريق بلاغ رسمي الى الجهات المعنية.



وطالب المصدر الشباب باتخاذ الحيطة والحذر في استخدام مركباتهم بمثل تلك التصرفات التي قد تؤدي الى وفاة قائد المركبة او إلحاق الأذى بالمتجمهرين.