أحمد خميس

تقدمت وافدة إيرانية في بلاغ الى رجال امن مخفر حولي تتهم فيه وافدا من الجنسية السورية بالاعتداء عليها داخل البناية التي يقطن فيها في منطقة حولي، وعليه تم تسجيل قضية وجار استدعاء المتهم والتحقيق معه.

من جانب آخر، تقدم وافد عراقي ببلاغ الى مخفر بيان عن سرقة هاتفه النقال، حيث كان يحتوي على صور تخصه وعائلته، وتم تسجيل قضية. وعلى صعيد متصل، تقدم مواطن الى رجال امن مخفر حولي وأفاد بأنه تعرض لسرقة هاتفه من داخل منزله في منطقة الشعب ولم يشر المواطن بأصابع الاتهام الى احد وأحيل ملف القضية الى جهة الاختصاص.