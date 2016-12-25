عائلة كويتية كانت تستقل اليخت في رحلة بحرية

محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص - حنان عبدالمعبود

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء في بيان صحافي أمس ان حريقا وانفجارا أصاب يختا يبلغ طوله 48 قدما وعلى متنه عائلة كويتية كانت متجهة في رحلة بحرية بالقرب من منطقة الزور، وأوضحت الإدارة بأن الحادث أسفر عن وفاة 6 أشخاص رجل وثلاثة نساء وطفلتين، واصابة رجلين وامرأة وطفلة.



وقالت الإدارة ان غرفة عمليات الإدارة العامة للإطفاء تلقت بلاغا في تمام الساعة 3:38 مساء يفيد بوقوع الحادث وعلى اثره تم توجيه زوارق الإطفاء من مركزي الشعيبة والسالمية للإطفاء البحري وتساندهم زوارق خفر السواحل والطيران العمودي التابع لوزارة الداخلية، مؤكدة أن موقع الحادث شهد عمليات بحث وانتشال جثث المتوفين ونقل المصابين الى مرسى منتزه الخيران، حيث تواجدت في الموقع سيارات اسعاف وطائرتين تابعتين للإسعاف الجوي وتم نقل المصابين الى مستشفيات العدان ومبارك الكبير.



وفيما يتعلق بأسباب الحادث أوضحت الإدارة بأن التحقيق مازال جار لمعرفة ملابسات الحادث، لافتة الى تواجد نائب المدير العام لشئون قطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العقيد خليل الأمير ومدير إدارة الإطفاء البحري المقدم بدر الكدم في موقع الحادث.

وفي هذا السياق، أكد وزير الصحة د.جمال الحربي ان المصابين الأربعة في الحادث يمكن وصف حالتهم بالمتوسطة عدا حالة الطفلة التي توصف حالتها بالحرجة.



وقال الحربي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الحادث اسفر عن 6 وفيات، حيث توفيت 5 حالات بموقع الحادث واخرى في طريقها لمستشفى مبارك الكبير، بينما الإصابات الأربع احداها تتلقى العلاج بمستشفى مبارك وتجرى لها أشعة مقطعية للوقوف على حالتها بالشكل القاطع، والحالات الأخرى بمستشفى العدان، احدها طبيب شاب والآخر يبلغ من العمر 17 عاما وحالتهم مستقرة وإصابتهم تتفاوت بين كسور وخدوش وكدمات، بينما الطفلة بالعناية المركزة وحالتها خطرة.



ولفت الى استمرار اجتماعاته خلال الأسبوع الجاري مع الأطباء والمسؤولين لتحسين اداء الخدمات الطبية كاشفا، عن تخصيص مركزين صحيين في كل منطقة للعمل كقسم حوادث مصغر للحالات غير الحرجة وهي الحالات التي توصف طبيا باللون الأخضر وليست ذات اللون الأصفر او الأحمر وهي الحالات التي تحتاج الى رعاية طبية مكثفة، مما سيعمل على تخفيف الازدحام بالمستشفيات.



واشار الى انه ايضا سيعمل على تفعيل عمل الفرق التي كان قد شكلها الوزير السابق والخاصة بتسهيل دخول المرضى المستشفيات ومساعدتهم لإجراء الفحوصات وغيرها في أسرع وقت لتقليل فترة المكوث بالمستشفيات ما سيعمل ايضا على تقليل فترة تواجد المرضى بالمستشفيات وتسهيل دخول أعداد اكبر للمرضى واستيعابهم.



وذكر انه سيعقد اجتماعات مع الشؤون الهندسية بالوزارة للنظر في زيادة أعداد الأسرة وتوسعة أقسام الحوادث بالمستشفيات ورصد رؤيتهم حول هذا الأمر، ولفت الى ان الرعاية الأولية ايضا تلقى اهتماما واسعا من جانبه، مبينا انه سيعمل على رفع مستوى التدريب عبر الدورات للأطباء الممارسين العامين بالمراكز.

«الصحة»: 11 سيارة إسعاف وطائرتان مروحيتان تعاملت مع الحادث

هذا، وأصدرت وزارة الصحة أمس بيانا حول الحادث، مؤكدة التعامل مع 10 حالات كانت على متن اليخت، منها 6 وفيات تسلم الطب الشرعي 5 منها في موقع الحادث، وأخرى اثناء النقل الى مستشفى مبارك الكبير.



وأوضح البيان اصابة 4 اشخاص تم نقل 3 منهم الى مستشفي العدان وآخر الى «مبارك الكبير»، لافتا الى مشاركة 11 سيارة إسعاف وطائرتين مروحيتين.

أسماء المتوفين والمصابين

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان لها إن أسماء المتوفين كالاتي:



٭ عبدالله نايف سعود العويهان من مواليد 1960 وهو رب الأسرة ومالك اليخت.



٭ هدى عبدالرحمن عويهان من مواليد 1964 زوجة عبدالله نايف العويهان.



٭ جميلة عبدالله نايف العويهان من مواليد 1988 وهي ابنة مالك اليخت وطفلتاها مي نايف أحمد من مواليد 2009، وهيه نايف أحمد مواليد 2007.



٭ نوره حمد عبدالله القعود من مواليد 1990- زوجة سعود العويهان ابن مالك اليخت.

أما المصابون فهم:

٭ عبدالعزيز عبدالله نايف العويهان من مواليد 1997 وحالته غير مستقرة.



٭ سعود عبدالله نايف العويهان من مواليد 1989 وحالته جيدة.



٭ وضحه عبدالله نايف العويهان من مواليد 2000 وهي ابنة مالك اليخت وحالتها غير مستقرة.



٭ الطفلة عايشة نايف أحمد العويهان من مواليد 2012 وحالتها حرجة.