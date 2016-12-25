محمد الجلاهمة

60 دينارا قد تدفع بخمسة شباب الى السجن لسنوات، وذلك اثر تسجيل قضية بحقهم حملت عنوان السرقة بالإكراه وذلك في منطقة السالمية، القضية التي حملت رقم 246/2016 جنايات السالمية تمثلت في تقدم فلبيني الى مخفر السالمية وقال ان 5 اشخاص مجهولين وخلال توجهه الى منزله قاموا باعتراضه عنوة وكان اثنان منهم يحملان السكاكين حيث تم وضع سكين على رقبته وأخرى في ظهره وسرقة حافظة نقوده التي كان بداخلها مبلغ 60 دينارا، وبطاقة مدنية وجواز سفر وهاتف آيفون 6.

من جهة أخرى، قدم مواطن بلاغا الى مخفر ميدان حولي ابلغ فيه بسرقة هاتفه الذكي خلال وجوده في منطقة الشعب البحري، ولم يتهم احدا وسجلت قضية سرقة هاتف.

كذلك ابلغ مواطن يقطن بمنطقة العارضية ويعمل في شركة نفط الكويت بسرقة هاتفه النقال خلال وجوده بمنطقة خيطان ولم يتهم احدا وتمت إحالة البلاغ الى جهة التحقيق.

وفي سياق متصل، قدم وافد عراقي يعمل مهندسا بلاغا الى مخفر بيان أفاد فيه بسرقة هاتفه الآيفون وقدم رقمه المتسلسل وأحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.