احمد خميس ـ محمد الدشيش

توفيت مواطنة وأصيبت أخرى في حادث تصادم وقع فجر امس السبت على طريق الملك فهد، وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للإطفاء قد تلقت بلاغا في الـ3:14 فجرا يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتين تحت جسر منطقتي الجابرية والسرة باتجاه مدينة الأحمدي، وعلى الفور تم توجيه مركز اطفاء حولي للتعامل مع الحادث، وعند وصول رجال الإطفاء للموقع تبين وفاة مواطنة من مواليد 1994 واصابة اخرى كانت معها محشورة في نفس المركبة، واسفر الحادث ايضا عن اصابات طفيفة للمتواجدين في المركبة الاخرى المشتركة بالحادث، وقام رجال الإطفاء بإخراج المحشورة وتسليمها الى فنيي الطوارئ الطبية، اما المتوفية فتم تسليم جثمانها الى الأدلة الجنائية.