هاني الظفيري

احيل مواطنان احدهما مواليد 1994، والآخر مواليد 1988 الى المكافحة بعد توقيفهما على الدائري الثاني وتبين انهما بحالة غير طبيعية، وبتفتيشهما احترازيا عثر معهما على سيجارة ملفوفة مستخدمة يشتبه بأنها تحتوي على مواد مخدرة بالإضافة الى كيس يشتبه بأنه مواد مخدرة، وتم تسليمهما الى مخفر ميدان حولي تمهيدا لاحالتهما الى المكافحة.

في سياق متصل ضبط ‎مواطن مواليد 1987 في منطقة الصليبخات وتبين انه مطلوب إلقاء قبض لإدارة معاونة التنفيذ المدني بمبلغ 42.496 ألف د.ك. وأحيل الي إدارة التنفيذ المدني.

من جهة أخرى تم ضبط وافدة مصرية مواليد 1987 في منطقة الدعية وتبين أنها مطلوبة إلقاء قبض تغيب مقيم قضية رقم (2011/5) لمخفر شرطة الفردوس، وأحيلت إلى جهة الاختصاص.