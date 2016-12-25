محمد الدشيش

أخضع مواطن للتحقيق في مخفر بيان على خلفية اتهامه بالتحرش، وفي التفاصيل ان عمليات الداخلية تلقت بلاغا عن مشاجرة في مواقف جمعية بيان، وتبين ان الواقعة بسبب قيام شاب بالتحرش بابنة الوافد السوري، حيث قال الأب انه ترك ابنته داخل مواقف الجمعية لشراء بعض الأغراض واذا بابنته تتصل به باكية وتبلغه بأن شخصين يحاولان اخذ رقم هاتفها عنوة.

واضاف الاب: تركت ما بيدي وتوجهت الى ابنتي بسرعة لأجد شابين قرب السيارة وأمسكت بأحدهما ولاذ صديقه بالفرار إلى جهة غير معلومة، وعليه تم التحفظ على الشاب وجار اتخاذ اللازم بحقه.