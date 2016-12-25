محمد الجلاهمة

رفعت إدارة السجن المركزي تقريرا إلى مخفر الصليبية بشأن ضرب نزيل، وهو ما دعا أمن مخفر الصليبية إلى تسجيل قضية تمهيدا لاستدعاء نزيلين مواطنين للتحقيق معهما في الواقعة.

وبحسب مصدر أمني، فإن التقرير الذي رفع من إدارة السجن المركزي إلى مخفر الصليبية تضمن أن وافدا مصريا قال في إفادته أن نزيلين كويتيين انهالا عليه ضربا.

وأضاف المجني عليه وهو من مواليد 1985 ويدعى (ع.ع.) أن كلا من (أ.ع.) كويتي من مواليد 1991 والثاني (أ.م.) من مواليد 1989 اعتديا عليه بالضرب، وجاء في التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه وجود كدمات وسحجات في أنحاء متفرقة من جسده وكسر في أصبع اليد اليسرى.