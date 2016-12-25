عبدالله قنيص ـ أحمد خميس

انتقل فريق من الأدلة الجنائية الى موقع شاليه في منطقة ام قدير لرفع الآثار التي يمكن ان يكون لصوص مجهولون قد خلفوها وراءهم خلال تجريدهم الشاليه من جميع محتوياته خاصة الأجهزة الكهربائية، وكان مواطن من مواليد 1980 وهو صاحب الشاليه قد تقدم الى مخفر شرطة الأحمدي عن سرقة 4 أجهزة تلفزيون و3 ثلاجات و4 رسيفرات و14 كمبل و6 صناديق عدة ومكنستين كهربائيتين و4 كشافات خارجية و3 درايش وكيبل 150 مترا و65 طليان نعيم وبالإضافة الى عدة المطبخ بالكامل، حيث تم كسر ثلاثة ابواب وخلع دريشة الشاليه، وذكر مصدر أمني انه تم كسر ابواب ثلاثة شاليهات في بر أم قدير من قبل أشخاص مجهولين وتم الاتصال على وكيل النيابة الذي أمر بتسجيل قضية بمسمى سرقة عن طريق الكسر وبرقم 48/2016 جنايات الأحمدي، وندب الأدلة الجنائية الى موقع الواقعة.

من جهة أخرى، أبلغ مواطن وكيلا عن إحدى شركات الاتصالات مخفر الصليبية بسرقة 1100 ليتر ديزل من موقع برج التقوية في منطقة كبد وأوضح انه تم قطع السور الخارجي للبرج، وأمر وكيل النيابة بتسجيل قضية بمسمى سرقة عن طريق كسر السور الخارجي.