محمد الدشيش-احمد خميس

أحيل آسيوي الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطه يحاول تهريب نحو ١٠ آلاف حبة مخدرة، وقال مصدر جمركي ان الآسيوي قدم من موطنه بعد ترانزيت في دولة خليجية ولدى وصوله البلاد يوم امس تم الاشتباه في سلة فواكه كان يحملها في أمتعته ولدى رفع السلة تبين ان الوافد وضع أسفلها لفافة قصدير بها نحو 10 آلاف حبة فراولة.

من جهة أخرى، أبلغ وافد مصري يعمل بجمعية المنطقة مخفر شرطة النعيم بسرقة حواسب من داخل مركبة تعود ملكيتها للجمعية، وذكر المبلغ ان السرقة حدثت في ساحة ترابية بمنطقة القصر، واكتشفها سائق المركبة الصومالي.

كما قدم مواطن بلاغا الى مخفر ميدان حولي أبلغ فيه سرقة هاتفه خلال توقف سيارته امام منزله في منطقة بيان، وقال ان السيارة لم تكن محكمة الإغلاق ليقوم اللص المجهول بفتح بابها وسرقة الهاتف.