مؤمن المصري

قضت محكمة الجنايات ببراءة مساعد مدير مدرسة ثانوية من تسلم رشوة من ولي أمر طالب لمساعدة ابنه بالنجاح في الاختبارات، وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم أنه طلب وأخذ رشوة من المتهم الثاني بان زعم أنه المسؤول عن الكنترول بالمدرسة ولديه صلاحيات تتيح له مساعدة ابنه في المدرسة وطلب وقبل منه عطايا تمثلت في جهاز ايفون وتذاكر سفر الى لندن وارتكب تزويرا في محرر عرفي بقصد استعماله على نحو يوهم بانه مطابق للحقيقة وهو شراء تذاكر سفر وأوهم الموظف في مكتب السفريات بانه من قام بدفع قيمة تذاكر السفر.

وأمام محكمة الجنايات حضر المتهم وأنكر الاتهامات المسندة اليه، وترافع عنه المحامي فريح الكوح شفاهة دافعا بانتفاء أركان جريمة الرشوة والتزوير في حق المتهم وكيدية الاتهام وتلفيقه لوجود خلاف بين المتهمين الاول والثاني «ولي امر الطالب» بل وصل الأمر الى مشاجرة بينهما أمام المدرسين والطلبة فضلا عن انتفاء الدليل المادي على ارتكاب واقعة الاتهام والتي جاءت مرسلة دون دليل يقيني.

واستجابت المحكمة للمحامي فريح الكوح وقضت ببراءة المتهم الأول من الاتهامات المسندة اليه وكذلك ببراءة المتهم الثاني من تهمة تقديم رشوة للأول.