مؤمن المصري

قضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف أمس بتأييد حكم أول درجة بإلغاء قرار وزير الداخلية بسحب جنسية المواطن أحمد جبر الشمري وإلزام وزارة الداخلية بإعادة الجنسية له ولعائلته.

وعقب صدور الحكم صرح المحامي مشاري العصيمي بصفته أحد الطاعنين على سحب جنسية الجبر بأن «محكمة التمييز أرست في وقت سابق مبدأ مهما صححت به الوضع، بعد أن كانت قضايا الجنسية ممنوعة من النظر أمام المحاكم بدعوى أنها من أعمال السيادة».

وأضاف: إن «المحكمة فرقت باقتدار بين من منح الجنسية بقوة القانون نتيجة ميلاده لأب كويتي، وبين من منح الجنسية بقرار، فقصرت عدم اختصاص المحاكم بنظر دعاوى الجنسية على الحالة الثانية دون الحالة الأولى، بمعنى أنه لا يجوز الطعن في سحب الجنسية ممن منحت له بقرار، باعتبار أن منح الجنسية أو سحبها من أعمال السيادة، أما من اكتسبها بقوة القانون بميلاده من أب كويتي فإن أحدا لا يملك أن ينتزعها منه، ويحق له أن يطعن في قرار السحب».